La FJFNB célèbre 50 ans d'engagement jeunesse

L'une des premières luttes de l'organisme a été de faire valoir et reconnaître la voix de la jeunesse acadienne au Nouveau-Brunswick, selon Gino LeBlanc, qui a été président de la FJFNB au début des années 1990.

Il y a trente ans , explique-t-il, le contexte était différent .

Gino LeBlanc estime que la FJFNB a joué un rôle pour faire respecter les droits des Acadiens en tant que communauté linguistique reconnue. Photo : Greg Ehlers

À l’époque, on était dans les discussions concernant les ententes constitutionnelles du lac Meech, ainsi que le référendum national sur l’entente de Charlottetown. On discutait aussi de la Confederation of Regions Party (CoR), une opposition officielle anti-francophone élue en 1991 .

Nous on voulait l’égalité pour les francophones au Nouveau-Brunswick, on voulait avoir accès à des droits et à des services en français. On voulait être reconnus par le gouvernement comme étant une communauté importante. Une citation de :Gino LeBlanc, ancien président de la FJFNB (1990-1991)

Les dossiers sont très différents aujourd’hui, mais je pense que cela nous donne une voix au chapitre politique , a déclaré Gino LeBlanc. Il estime qu’en 1990, l’environnement, la communauté LGBTQ+ ainsi que la diversité culturelle étaient des dossiers beaucoup moins présents, pour ne pas dire presque inexistants .

Je lève mon chapeau à la FJFNB d’aujourd’hui, car elle continue à être d’actualité , a-t-il affirmé.

Nouvelle époque, nouveaux enjeux

Selon le président de l’organisation Simon Thériault, certains enjeux reviennent année après année, tels que le féminisme et la santé mentale, mais de nouveaux enjeux retiennent aussi l'attention.

La défense du français s’inscrit toujours dans le mandat de l’association selon son président. Avec la révision de la loi sur les langues officielles, c’est un enjeu qu’on voit revenir, surtout lorsqu’on parle d’immigration .

Simon Thériault souligne que l’organisation a comme nouvel objectif de faciliter l’accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Photo : Gracieuseté/FJFNB

Parmi les enjeux qui retiennent leur attention, il y a l’environnement qui affecte grandement la jeunesse, prochains héritiers de la planète , dit Simon Thériault.

La FJFNB revendique aussi, depuis 2014, le droit aux jeunes de 16 ans et plus de voter. Si on peut conduire, travailler et payer des impôts, pourquoi ne pas voter , se demande le président actuel.

Une voix de plus en plus importante

Selon Gino LeBlanc, les écoles et le système scolaire francophones de son époque ne faisaient pas beaucoup de place à la voix des jeunes sur le plan politique ni à leurs revendications.

En 1990, la FJFNB se battait pour être écoutée, reconnue , dit-il. Il était alors difficile pour ses membres d’entrer dans une école francophone du Sud-Est pour animer une activité, car certaines de ces institutions n’avaient pas encore confiance en l'organisme.

Aujourd’hui, le ministère de l’Éducation au Nouveau-Brunswick va contacter la FJFNB pour développer des projets, parce qu’ils voient la valeur et la crédibilité que cette organisation a bâtie. Une citation de :Gino LeBlanc, ancien président de la FJFNB (1990-1991)

On voit réellement, avec les années, que la FJFNB a obtenu un poids politique , a renchéri Simon Thériault.

Gino LeBLanc, présider la FJFNB a été une expérience très marquante . Il estime avoir obtenu une formation qu’il n’aurait pu avoir ailleurs. Selon lui, cette expérience a poussé sa carrière de l’avant, comme pour bien d’autres membres qui l’ont succédé.