L'Onam, une fête annuelle qui rassemble la communauté indienne

Cette année, les festivités seront marquées dans la région de Toronto par une course de bateaux-serpents, des spectacles de danse et de musique ainsi que des repas en famille avec la traditionnelle feuille de bananier.

L’Onam transcende les religions même si c’est classé parmi les fêtes hindoues... En Inde, l’hindouisme est la religion majoritaire. On a des juifs, des musulmans, etc. , affirme Joy Stephens, résident torontois d’origine kéralaise.

Il célèbre l'Onam parce que c’est la seule fête qui rassemble tout le monde qui parle le malayalam , dit-il. En tant que chrétien, je participe aux célébrations de l'Onam. L'Onam a une fonction plus culturelle que religieuse.

Pour Sathi Devi, étudiante d’origine kéralaise qui vit à Scarborough, c’est aussi l’occasion de se retrouver parmi les siens. Toute ma famille est en Inde, mais j’ai des amis proches ici que je considère comme ma famille. Nous serons tous ensemble.

C’est le moment de l’année où l’on reconnaît que nous sommes tous un, sans égard aux religions ou aux castes. Une citation de :Sathi Devi, résidente de Scarborough

Course à bateaux

La course à bateaux-serpents est aussi une des activités principales durant les célébrations de l’Onam.

Course à bateaux sur le lac du Professeur à Brampton en Ontario, en 2020 Photo : Kurian Prakkanam

Kurian Prakkanam est le président du festival de la course de bateaux-serpents de Brampton. La course de bateaux-serpents fait partie des traditions durant l'Onam , dit-il.

Les gens de toutes origines peuvent participer à la course. Nous fournissons les bateaux et l'équipement , dit fièrement l’organisateur de l’événement depuis 11 ans.

Le concours aura lieu sur le lac Professeur, à Brampton, le samedi 21 août. Plusieurs équipes, dont celle des pompiers de Brampton, sont déjà inscrites , dit-il.

C’est la seule course de bateaux de ce genre au Canada et c’est lié aux festivités de l’Onam. Il y aura aussi des spectacles de danse. Une citation de :Kurian Prakkanam, président du Brampton Boat Race

Sathi Devi compte se rendre à la course de bateaux-serpents de Brampton pour encourager son ami qui participe au défi. Ce sera aussi l’occasion pour elle de porter une tenue traditionnelle, explique-t-elle.

Le repas de l'Onam est aussi très populaire au sein de la communauté malayalam , ajoute Rajkumar Valiya Kandiyil, propriétaire d’un restaurant indien de Scarborough, dans l'est de Toronto. Nous avons déjà une centaine de commandes en ligne pour samedi , affirme le cuisinier en chef.

À l'instar du repas Vishu, le repas de l'Onam ne comporte aucune viande. Photo : Rajkumar Valiya Kandiyil