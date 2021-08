La refonte du parc de la Rivière-aux-Sables commence à prendre forme

C'est vraiment des travaux qui étaient très attendus de la part de la population et ce, depuis beaucoup d'années , a lancé Josée Néron, en compagnie notamment des conseillers Julie Dufour, Michel Thiffault et Kevin Armstrong.

La première phase des travaux du parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière est bien amorcée. C'est la firme Inter-Projet de Jonquière qui réalise les travaux de construction et d'installation. Ça consiste de faire le coeur du parc de la Rivière-aux-Sables qui est les jeux d'eau avec les parcs, des différents modules pour les enfants, dans un chemin linéaire , a expliqué Jean-Pierre Gagné, vice-président d'Inter-Projet et chargé de projet pour les travaux du parc de la Rivière-aux-Sables.

Le parc bénéficiera également de structures de parcours ninja, d'une corde d'équilibriste ainsi que d'un mur d'escalade.

Voici à quoi pourrait ressembler le parcours ninja du parc de la Rivière-aux-Sables. Photo : Ville de Saguenay

Ce sera comme un jeu d'eau conventionnel, mais le soir à partir de 19 h, le jeu commencera à s'éteindre et c'est la fontaine qui prendra place avec tout un système et de lumières différentes , a continué Cédric Déniset, architecte paysagiste et chargé de projet pour Saguenay.

Des espaces pour les événements ainsi que des coins de lecture et pour des pique-niques seront également aménagés. C'est qu'il y avait comme un écran. Les gens ne voyaient pas de la rue qu'il y avait une aussi belle rivière et un aussi beau site ici au milieu de la ville , a enchaîné Josée Néron.

Les travaux avancent au parc de la Rivière-aux-Sables. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Un total de 4,6 M$ jusqu'à maintenant

Selon les chiffres de la Ville, le total du projet atteint maintenant 4,6 M$. Il en avait initialement coûté 1,1 M$ et 276 000 $ pour acquérir la Maison de quartier de Jonquière et une résidence voisine pour les démolir. La démolition a coûté 200 000 $. L'acquisition des modules de jeux (405 000 $), le mobilier urbain (175 000 $) et les jeux d'eau (88 000 $) sont venus s'ajouter. Finalement, le contrat de construction et d'installation octroyé s'était élevé à 2 358 777 $ plutôt que les 2,1 M$ prévus par Saguenay, pour une différence de 258 000 $.

D'autres montant sont cependant déjà planifiés au cours des prochaines années, a rappelé la mairesse. Il y a quand même des sommes de 2 millions prévus pour 2022, 2 millions prévus en 2023, donc il y a quand même des sommes réservées au triennal actuellement , a précisé celle qui tentera de se faire élire pour un second mandat en novembre prochain.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, observe ce qui deviendra un mur d'escalade. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les travaux amorcés au début du mois s'étendent sur une période de 14 semaines. Les résidents du secteur devront donc s'armer de patience.

On a commencé relativement fort pour justement faire l'excavation des infrastructures rapidement pour ensuite venir faire les jeux et venir faire la finition. Donc, présentement, pour l'échéancier, tout va bien. J'ai hâte de venir avec mes enfants d'ailleurs , a conclu Jean-Pierre Gagné.

D'après un reportage d'Arianne Béland