Chuck Norris au G7 : « de mauvais goût », mais le policier blanchi

Plus de trois ans après les faits, l'affaire est maintenant classée.

Le policier Olivier Morin est blanchi, car la preuve n'a pas convaincu le juge administratif qu'une faute a été commise. Selon ce dernier, rien ne permet de conclure qu'il a fait preuve d'intimidation ou contrevenu à son devoir de maintenir la confiance du public envers les autorités policières, tel que le commande le Code de déontologie policière.

Le sergent Morin était visé par une plainte du professeur universitaire Francis Dupuis-Déri, qui a participé aux manifestations entourant la tenue du G7 en sol québécois, au printemps 2018. Le dossier ciblait au départ une dizaine de constables du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Seul Olivier Morin a finalement été cité devant le Comité de déontologie policière. Il était responsable d'une équipe de quatre policiers chargée de procéder à des arrestations si nécessaire.

Instaurer la peur

Pendant que les grands leaders mondiaux se rassemblaient au Manoir Richelieu, dans Charlevoix, des manifestations se déroulaient dans les rues de Québec.

Au premier jour du sommet, le 8 juin, Francis Dupuis-Déri marchait sur un trottoir de la capitale avec une dizaine de personnes. Un fourgon, celui dans lequel se trouvait Olivier Morin, s'est alors arrêté près du groupe et des policiers en sont sortis pour passer les menottes à un camarade de M. Dupuis-Déri.

Le professeur a alors aperçu une affiche montrant l'acteur Chuck Norris armé jusqu'aux dents.

L'image était tirée des photos promotionnelles du film Invasion U.S.A., paru en 1985, dans lequel l'acteur Chuck Norris incarne Matt Hunter, un agent de la CIA à la retraite. Dans ce long métrage, le personnage joué par Norris abat avec violence des insurgés communistes.

Pour le plaignant, l'image semblait être utilisée pour instaurer la peur chez les manifestants.

Pas de preuve concluante

Or, dans son plaidoyer, M. Morin affirme qu'il était concentré sur son travail et qu'il n'a pas eu connaissance qu'une image de Chuck Norris était visible sur le véhicule. La juge administratif Sylvie Séguin a cru sa version des faits.

[...] la preuve ne permet pas d’établir qu’il ait été dans une position lui permettant de voir l’image, d’autant plus que la preuve est muette quant au moment où l’image a été collée et celui où elle a été retirée , peut-on lire dans la décision rendue le 6 août. Il n’est même pas possible d’inférer qu’il aurait eu quelque occasion de voir l’image.

Dans les circonstances, la juge estime que la première étape que devait franchir la preuve du Commissaire, à savoir démontrer que le sergent Morin avait connaissance qu’une image représentant un homme, en l’occurrence l’acteur Chuck Norris, lourdement armé était collée au minibus utilisé par le peloton qu’il dirigeait, n’a pu être franchie .

Mauvais pour l'image de la police

La décision n'est cependant pas sans reproche envers le geste posé. Le Comité ne peut passer sous silence que des images comme celle collée sur des minibus utilisés par des membres du SPVQ le 8 juin 2018 est de mauvais goût dans les circonstances , ajoute la juge Séguin.

La juge Séguin affirme que de tels comportements affectent l'image du service de police

Quand il s’agit de l’image des forces de l’ordre, c’est sérieux et ses membres devraient s’abstenir de s’associer à une image, à un mème ou à un personnage. Une citation de :Extrait de la décision de la juge Sylvie Séguin

Elle a aussi critiqué l'argument de l'avocat du sergent Morin, qui avait prétexté que le contexte de l'image ne pouvait être compris facilement, notamment par le policier visé lui-même, étant donné qu'elle provient d'un film lointain.

Même si la preuve avait démontré que seuls quelques citoyens auraient pu identifier le minibus au service de l’ordre, c’est déjà trop , tranche-t-elle. C’est oublier que pour une autre partie, celle qui ne le connaît pas, l’affiche ne représente qu’une démonstration de violence et de répression armée.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'a pas été possible d'obtenir les commentaires du professeur Francis Dupuis-Déri.