Le Manitoba veut former des femmes autochtones aux métiers de la construction

La province a annoncé, mercredi, ce partenariat avec le Manitoba Construction Sector Council pour offrir de la formation en charpenterie, en construction d’infrastructures de gestion d'eau potable et des eaux usées ou en forage minier.

Ce sont des secteurs en forte recherche de main-d’œuvre, entre autres pour les projets qui ont cours dans les communautés du Nord. Les entrepreneurs en construction disent y manquer de main-d’œuvre locale.

Plus de 8000 travailleurs qualifiés prennent leur retraite au Manitoba seulement cette année et il n’y a pas assez de travailleurs qualifiés pour occuper ces emplois , a affirmé la ministre responsable de la Condition féminine, Cathy Cox, lors d’une conférence de presse au campus Henlow du Manitoba Institute of Trades and Technology, à Winnipeg.

Elle ajoute que les initiatives de formation ciblées permettront aux femmes autochtones de se former dans leur nouveau métier spécialisé dans un environnement favorable. Il y aura du mentorat, de la formation en cours d’emploi et de la formation tout au long de leur carrière.

Les femmes de la Première Nation Pinaymootang, de Pimicikamak, de la Première Nation Dakota Tipi et de York Landing pourront y participer.

Le ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord, Alan Lagimodiere, se réjouit de cette annonce, alors que lui-même connaît les difficultés pour les Autochtones d'entrer sur le marché du travail.

Quand j’étais petit, ma grand-mère nous demandait de ne jamais dire à personne que nous étions Métis. Elle voulait nous donner de meilleures chances d’avoir une bonne éducation et de trouver un emploi. Personne ne devrait avoir à cacher son histoire et sa culture , a-t-il souligné.

Un autre lieu inclusif d’apprentissage des corps de métier

Au même moment, rue McPhillips, tout près du centre-ville de Winnipeg, le Manitoba Building Trades inaugurait un nouveau centre de formation dans le domaine de la construction.

Ce nouvel établissement scolaire, qui compte entre autres cinq classes, est à la fine pointe de la technologie pour offrir une formation dans plusieurs corps de métier. Ce projet, au coût de 15 M $, est financé par les syndicats des différents corps de métiers.

Au Manitoba ce n'est pas structuré, il y a des licences publiques, des licences privées. Il faut les refaire tous les trois ans. L’intention de notre bâtiment, c’est de tout faire sous un même toit , a indiqué Marc Lafond, président de Manitoba Building Trades et gérant d’affaires pour le Syndicat international des opérateurs-ingénieurs en entrevue au 6 à 9.

Ce nouveau centre de formation se donne comme mission de recruter des membres de communautés sous-représentés dans la société.

La plupart du monde, c’est des hommes. On veut introduire plus de femmes et plus de monde provenant d’autres pays. On va offrir des cours d’introduction à la construction d’une durée de six semaines. [...] On a des femmes qui font du mentorat auprès d’autres femmes pour qu’elles ne se sentent pas toutes seules , a-t-il dit.

Ce nouveau centre de formation ouvrira officiellement ses portes en septembre.

Avec les informations de Marie-Michelle Borduas et Charles-Étienne Drouin