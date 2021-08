Le passeport vaccinal demandé au Festival Western de Saint-Tite

Pour l’organisation de l’événement, l’idée d’appliquer la mesure du passeport vaccinal auprès des visiteurs ne vise qu’à pouvoir présenter l’événement.

Faut vivre avec, ce n’est pas notre choix, on n’a pas à commenter ce choix stratégique du gouvernement, on fait juste l’appliquer parce que si on l’applique pas, on peut pas avoir d’événements en septembre prochain , indique le directeur général du Festival Western de Saint-Tite, Pascal Lafrenière.

Là, on a limité la capacité d’accueil à 2500 personnes. C’est une règle qui s’ajoute comme on a eu à le vivre avec le masque il y a quand même pas mal longtemps , poursuit-il.

La preuve vaccinale sera donc demandée pour être admis sur le site. Cependant, avec le Festival Western viennent des campings et des kiosques qui s’installent temporairement dans la municipalité de Saint-Tite. Dans ces situations, il ne sera pas possible pour l’organisation et la Ville d’obliger le passeport et les deux doses de vaccin.

Je ne peux pas scinder ça en deux. Pour vouloir changer ça, il aurait fallu qu’on fasse des démarches et le festival aurait passé que les démarches n’auraient pas été finies, clame la mairesse de Saint-Tite , Annie Pronovost.

La population réagit

Les réactions ont d’ailleurs fusé de toutes parts sur les réseaux sociaux après que l’organisation du festival en ait fait l’annonce.

Quand tu vas au supermarché et qu’il y a plein de monde avec le masque, il n’y a pas de danger, tu te laves les mains. J’irai pas embrasser les cowboys! , mentionne Priscilla Drolet, une résidente de Saint-Tite.

Avec les informations de Flavie Sauvageau