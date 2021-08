Des médecins veulent le vaccin obligatoire dans les écoles de la Saskatchewan

Nous demandons aux divisions scolaires de mettre en place des mesures pour réduire la transmission de la COVID-19 dans leurs écoles, alors qu’observe une propagation rapide du variant Delta dans la province , déclare le président de la SMAAssociation médicale de la Saskatchewan , le docteur Eben Strydom.

La sécurité de nos enfants est notre plus grande préoccupation. Une citation de :Eben Strydom, président de l'Association médicale de la Saskatchewan

Le docteur Strydom affirme par ailleurs que les médecins de la province s'inquiètent du fait que la pandémie touche principalement les personnes non vaccinées, et les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas recevoir leurs doses du vaccin .

Mesures demandées

Ainsi, la SMAAssociation médicale de la Saskatchewan et le SCFPCollège des médecins de famille de la Saskatchewan demandent que le vaccin soit obligatoire à l’école pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, comme l’a demandé la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, mardi. Les deux associations souhaitent que les parents ou responsables des enfants soient eux aussi vaccinés.

Elles exhortent également les divisions scolaires à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux intérieurs, dont les salles de classe. Elles ajoutent que les divisions scolaires pourraient revoir cette mesure si le nombre de cas diminue dans leurs communautés.

Tout comme le port du masque, les associations encouragent aussi le retour de plusieurs mesures sanitaires dans les écoles, dont la distanciation physique, jusqu’à ce que le nombre de cas diminue.

La SMAAssociation médicale de la Saskatchewan et le SCFPCollège des médecins de famille de la Saskatchewan veulent également que les enfants et les enseignants malades soient contraints de rester à la maison, et que ceux-ci effectuent des tests de dépistage. Le regroupement demande aussi à ce que les écoles rapportent les cas confirmés d’infection le plus rapidement possible, pour ensuite procéder à l’isolement des cas rapprochés.

Des distributeurs de désinfectant facilement accessibles et le nettoyage approfondi des systèmes d’aération sont également recommandés.

Finalement, les associations préconisent aussi la mise en place de cliniques mobiles dans les écoles.