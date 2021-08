Le tunnel George Massey aura huit voies en 2030

Nous avons travaillé dur pour nous assurer que ce projet soit le bon pour la région , soutient le ministre des Transports, Rob Fleming, à propos de l'infrastructure achalandée située sur l'autoroute 99, entre Delta et Richmond.

En plus de voies séparées pour les cyclistes et les piétons, deux voies seront réservées aux transports en commun rapides par autobus.

Il s'agit d'une nouvelle importante pour les habitants, les familles et les commerces de la région, se réjouit le maire de Richmond, Malcolm Brodie. Ce projet profitera aux générations futures et nous en sommes fort reconnaissants , dit-il.

En 2015, le gouvernement proposait un modèle de pont au-dessus du fleuve Fraser. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Non au pont, oui au tunnel

En 2013, l'ancienne première ministre, Christy Clark, avait annoncé qu'un pont remplacerait le tunnel George Massey. Lors des dernières élections provinciales de 2020, les libéraux avaient réitéré cette promesse.

Un pont à huit voies était également à l’étude à l'époque, note le gouvernement néo-démocrate dans un communiqué.

Or, le tunnel a été choisi, car il limite tout nouvel impact visuel et sonore et touche moins les terres agricoles. De plus, il n'introduit pas de nouvelles restrictions de navigation sur le fleuve Fraser.

La prochaine étape consiste à lancer un processus d'évaluation environnementale robuste et de consultation avec les peuples autochtones, souligne le ministre Fleming.

Entre-temps, des améliorations aux infrastructures de transports en commun et cyclables le long de l'autoroute99 débuteront cet automne.

Les coûts du remplacement du tunnel Massey sont estimés à 4,15 milliards de dollars.