Le pont Lamèque-Shippagan encore sous la loupe du gouvernement provincial

Le maire Doumbia a appris l'existence de cette étude, mais il n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet.

Le ministère [Transports et Infrastructures] est en train encore d'étudier des options pour la remise en état ou la construction d'un nouveau pont , a-t-il indiqué, mercredi, en entrevue au Téléjournal Acadie.

Kassim Doumbia, maire de Shippagan Photo : Gracieuseté Kassim Doumbia

Mais, il se demande qui fait cette étude et quand la population pourra prendre connaissance des conclusions.

On voit la tangente du gouvernement de faire une nouvelle étude , explique-t-il. Si elle est amorcée, est-ce qu'on s'attend à des réponses en décembre, en mars ou en 2023? C'est important de savoir parce que toute pression qu'on fait est interrompue par l'étude qui est en train d'être faite par une firme ou le ministère, ce n'est pas encore clair. On aimerait avoir des précisions par rapport à ces éléments.

Le ministère des Transports devrait pouvoir donner plus de détails sur ces démarches jeudi, selon un porte-parole.

Les automobilistes doivent se montrer patients s'ils veulent passer sur le pont Lamèque-Shippagan. Photo : Facebook/Roger Lanteigne

Vendredi dernier, le pont a dû être complètement fermé à la circulation automobile. Le tablier du pont n'était plus aligné avec la structure. Puis, le pont n'a été ouvert que sur une seule voie cette semaine en raison de travaux qui étaient prévus, selon le ministère provincial des Transports et de l'Infrastructure.

La circulation est perturbée. C'est tout le temps un défi pour les automobilistes et les entreprises qui l'utilisent de façon quotidienne. Une citation de :Kassim Doumbia, maire de Shippagan

Deux ans passés, des employés du ministère sont venus faire des tests de sols à différents endroits sur le côté de Chiasson-Office et sur le côté de Shippagan , rappelle-t-il.

On voyait qu'il y avait du mouvement au niveau du pont. Mais, depuis ce temps-là, il n'y a plus rien. Donc, on ne sait pas où c'est rendu. Tu ne peux rien planifier. Tu arrives au pont et il est barré. Donc, tout ton horaire est dérangé. Ça crée beaucoup de défis.

Exercer des pressions

Le maire Doumbia, un partisan du parti progressiste-conservateur, assure que la municipalité de Shippagan continue d'exercer des pressions auprès du gouvernement provincial.

La ministre nous dit qu'une fois qu'on aura un peu plus de détails sur l'étude, une rencontre devrait se réaliser entre la municipalité et le ministère , indique-t-il. Donc, on est encore dans ce limbo pour voir quand on va pouvoir avoir des réponses et une rencontre avec la ministre.

Un utilisateur quotidien de ce pont

Kassim Doumbia ne cache pas qu'il préférerait que la province cesse de consacrer de l'argent à cette vieille infrastructure et se lance résolument dans la construction d'un nouveau pont.

Mettre de l'argent pour encore avoir des réparations, je pense qu'il faut arrêter. Une citation de :Kassim Doumbia, maire de Shippagan

Il souligne qu'il utilise ce pont pour se rendre à son lieu de travail, à Lamèque.

C'est vraiment dérangeant quand tu arrives et que tu es pris parce qu'il y a encore un bris sur le pont , déplore-t-il. Je comprends la frustration des automobilistes et des entrepreneurs qui doivent planifier en conséquence.

Mais, par-dessus tout, il souhaite surtout qu'il n'y ait aucun accident grave en raison d'une énième défaillance de ce pont.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange