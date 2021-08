Les dommages des tornades dans la région de Barrie estimés à 75 M$

Le 15 juillet dernier, six tornades ont frappé une série de communautés de la région de Barrie dont Innisfil, Kawartha Lakes, Little Britain, Manilla, Lindsay and Lake of Bays rendant 71 maisons inhabitables, blessant 10 personnes et menant à plus de 2200 réclamations auprès des assureurs.

Les dommages causés par le vent sont généralement couverts par les politiques d’assurances habitation, commerciales et pour les voitures , a indiqué Kim Donaldson, vice-présidente pour le BACBureau d’assurance du Canada en Ontario.

Nos pensées vont à celles et ceux dont la vie a été bouleversée et dont les maisons ont été détruites , a continué Mme Donaldson.

Nous sommes plus que reconnaissants que cette tempête n'ait causé aucune perte de vie, ce qui est la chose la plus importante. Les maisons, les voitures et les entreprises peuvent être remplacées et réparées, mais on ne peut pas en dire autant des vies.

L’estimation des dommages totaux a été faite par la firme torontoise CatIQ, spécialisée en calculs de risques liés aux catastrophes naturelles et humaines.