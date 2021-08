Une programmation sous le signe des retrouvailles pour le CNA

Se projeter dans l’avenir avec le metteur en scène et comédien Mani Soleymanlou. Se laisser bercer par les voix de Charlotte Cardin, Louis-Jean Cormier et Ariane Moffatt. Revisiter des pièces classiques avec la pianiste française Hélène Grimaud. C’est notamment ce que proposera le Centre national des arts (CNA), à Ottawa, dans le cadre de sa programmation 2021-2022, dévoilée jeudi.

Alors que les spectacles sont offerts virtuellement depuis plus d’un an - pandémie oblige -, l’institution culturelle rouvrira finalement ses portes au public en septembre, juste à temps pour permettre la présentation des Zones théâtrales et, surtout, à la directrice artistique du Théâtre français, Brigitte Haentjens de signer sa dernière saison en présentiel .

La directrice artistique du Théâtre français du Centre National des Arts, Brigitte Haentjens. Photo : Mathieu Rivard

La saison dernière n’a été ni annoncée, ni jouée. [Mais] le théâtre n’existe pas autrement [qu’en présentiel]. L’art du théâtre se passe en personne , avance-t-elle, se réjouissant de pouvoir enfin renouer avec un public en salle.

Bien qu’elle soit signée par Mme Haentjens, en poste depuis 2012, la programmation du Théâtre francophone sera portée par le nouveau directeur artistique, Mani Soleymanlou. C’est d’ailleurs à lui qu’a été confié le mandat de présenter la première production de la saison : la pièce 2042 (29 septembre, 1er et 2 octobre) réunira une trentaine d’artistes (Caroline Yergeau, Lionel Lehouillier, Yao, entre autres) de la région d’Ottawa-Gatineau, qui tenteront de s’imaginer à quoi ressemblera l’année 2042.

Je suis contente de lui passer le flambeau [à Mani Soleymanlou]. J’ai fait mon deuil. Ça me serre le cœur un peu et c’est normal, mais en même temps, j'ai le sentiment d’avoir accompli ce que je m’étais fixé : tendre la main au public et aux artistes [canadiens]. Une citation de :Brigitte Haentjens, directrice artistique du Théâtre français du CNA

La production Savèches, inspirée par le recueil du poète acadien Jonathan Roy. Photo : Théâtre populaire d'Acadie

La programmation comprend également la plus récente mise en scène de la femme de théâtre, Rêve et folie (27 et 28 octobre), portée par Sébastien Ricard, ainsi que la production Savèches (1er au 4 décembre), inspirée par le recueil du poète acadien Jonathan Roy, portant sur le rôle et l’impact des réseaux sociaux dans la société actuelle.

Pour une cinquième fois au CNACentre national des Arts d'Ottawa , le travail de l’auteur et metteur en scène français Joël Pommerat sera lui aussi mis de l’avant dans la fiction documentaire Contes et légendes, présentée le printemps prochain.

Une formule hybride pour l’Orchestre du CNA Centre national des Arts d'Ottawa

La pianiste française Hélène Grimaud. Photo : Mat Hennek

Bien que le CNACentre national des Arts d'Ottawa accueillera de nouveau les spectateurs en salle, certains événements seront aussi disponibles virtuellement. C’est le cas du côté de l’Orchestre du CNA (OCNA), qui présentera une série de concerts, dont la majorité sera également diffusée en ligne.

Toujours sous la direction musicale et la baguette d’Alexander Shelley, la programmation de l’ensemble mettra en vedette notamment la pianiste française Hélène Grimaud, qui fera un arrêt à la salle Southam dans le Concerto pour piano de Robert Schumann (7 octobre), ainsi que la chanteuse Carly Rae Jepsen, qui unira sa voix à l’orchestre pour célébrer le temps des Fêtes (22 et 23 décembre).

Une nouvelle série de concerts sera également lancée : La sélection de l’Orchestre du CNACentre national des Arts d'Ottawa (11 novembre), dans laquelle des artistes invités et des instrumentistes de l’ OCNAOrchestre du Centre national des arts partageront leur sélection d’œuvres classiques favorites.

Renouer avec la musique et la danse

La chanteuse canadienne Feist. Photo : Goodchild Richardson

En musique, les quatre salles du CNACentre national des Arts d'Ottawa accueilleront une variété d’artistes canadiens, notamment la chanteuse Feist (11 au 17 octobre) avec son spectacle Multitudes, qui se veut une réflexion sur la pandémie, et le musicien et compositeur Chilly Gonzales (29 janvier).

Plusieurs artistes québécois monteront également sur scène, dont Charlotte Cardin (8 février et 11 mars), Louis-Jean Cormier (22 février), Beyries (24 février) et Ariane Moffatt (17 mars).

La série Les Vendredis à la Quatrième sera elle aussi de retour pour mettre en lumière des artistes émergents d’un océan à l’autre, dont les artistes franco-ontariens Marie-Clo et Mclean.

L'artiste québécoise Charlotte Cardin. Photo : William Arcand

En danse, la prochaine saison comprendra des œuvres de 14 compagnies - dont 12 sont canadiennes - qui navigueront entre danse contemporaine, ballet classique (dont le retour du Casse-Noisette du Royal Winnipeg Ballet) et danse urbaine.

Parmi les créations prévues au calendrier, un programme double du Ballet national du Canada, incluant une création de Guillaume Côté (3 au 5 février), ainsi que la plus récente production de la compagnie Bboyizm (25 et 26 mars), fondée par le chorégraphe et danseur gatinois Yvon Soglo, alias Crazy Smooth.

Diversité des voix

Okinum, de l’artiste Émilie Monnet. Photo : Émilie Monnet / Image : capture d'une vidéo de Clark Ferguson

Le Théâtre autochtone du CNACentre national des Arts d'Ottawa continuera de mettre en lumière la culture et le talent des artistes des Premiers Peuples, notamment dans deux productions présentées en collaboration avec l'événement Zones Théâtrales : Mononk Jules de Jocelyn Sioui et Okinum, de l’artiste Émilie Monnet, qui a grandi dans la région. En décembre, le 70e anniversaire de l’écrivain Tomson Highway sera également souligné à travers un hommage en musique.

Quant à lui, le Théâtre anglais fera appel à l’équipe du Black Theatre Workshop (BTW) pour assurer la codirection artistique du département. Depuis 50 ans, la compagnie de théâtre montréalaise travaille à faire rayonner les culture et communauté noires au pays.

D’autres concerts et spectacles seront annoncés au cours des prochains mois. Les billets pour ceux déjà inscrits au calendrier seront mis en vente dès jeudi, à compter de 10 h.

Avec les informations de Camille Bourdeau