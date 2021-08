Pierre Arcand sort du purgatoire

La leader libérale a annoncé par voie de communiqué mercredi matin quelques changements au sein de son cabinet fantôme.

Elle réhabilite du même coup le député de Mont-Royal–Outremont, Pierre Arcand, qui avait été délesté de ses fonctions en janvier après avoir passé les Fêtes à la Barbade, malgré le fait que les autorités avaient demandé aux voyageurs de rester chez eux afin de ne pas propager davantage la COVID-19.

M. Arcand sera dorénavant président du caucus libéral. Il demeurera aussi porte-parole en matière d'énergie et de ressources naturelles, un titre qu'il avait regagné à la mi-mai à l'issue d'un mini-remaniement impliquant également le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo.

Pierre Arcand a dirigé le PLQ par intérim pendant plus d'un an et demi, soit entre le départ de Philippe Couillard, en octobre 2018, et le couronnement de Dominique Anglade, en mai 2020.

Sa rétrogradation, en janvier dernier, avait soulevé des doutes et du mécontentement au sein du caucus.

Parmi les autres changements annoncés mercredi, notons qu'André Fortin, qui demeure leader parlementaire, hérite des transports et cède les finances publiques à Carlos Leitao.

De son côté, Monsef Derraji gagne l'économie, Filomena Rotiroti le tourisme, Saul Polo l'immigration et Gaétan Barrette les relations intergouvernementales canadiennes.