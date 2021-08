Damien Robitaille à la croisée des chemins

Lorsque la pandémie a mis l’industrie des arts en veilleuse, l’artiste franco-ontarien a décidé de ne pas chômer et de continuer à faire ce qu’il fait de mieux : de la musique.

C’était soit que je déprime et que je me tourne vers la boisson ou que je fais ce que je sais faire. Je sais chanter. Et pour moi, c’est une thérapie, chanter , raconte l’artiste aux multiples talents.

Jour après jour, Damien Robitaille a proposé à ses admirateurs sur la toile ses interprétations de pièces à l’extérieur de son répertoire.

J’avais une liberté totale avec Internet. Une liberté de choisir des chansons que je ne chante jamais , soutient le multi-instrumentiste.

Jusqu’à ce qu’une certaine journée d’automne 2020, dans son modeste décor, il pousse le morceau Pump up the Jam, de la formation Technotronic. L’artiste qualifie ce moment de point tournant dans sa carrière.

Le succès a explosé à l’extérieur du milieu franco-canadien. [...] Je voyais les like entrer à coup de 100 000 à la fois , explique-t-il humblement.

Ayant franchi le cap de la quarantaine en juin dernier, Damien Robitaille se dit aujourd’hui à un carrefour artistique où une gamme de possibilités s’ouvrent à lui.