Une plaque souligne le travail d’éducatrices des Soeurs de l’Assomption

L’Association des retraitées et des retraités de l’enseignement du secteur Harricana leur a rendu hommage en dévoilant une plaque qui rappelle leur héritage éducatif, culturel et social. La cérémonie a eu lieu en présence de cinq religieuses et de Monseigneur Gilles Lemay, évêque d’Amos.

La plupart des membres de l’Association ont étudié dans les écoles qui étaient dirigées par les Soeurs de l’Assomption, parce qu’elles ont oeuvré dans 20 paroisses de l’Abitibi-Témiscamingue , souligne Aline Desrochers, qui a initié cet hommage avec Ghislaine Dufresne.

Estelle Bélanger Roy a lu l’hommage rédigé par Ghislaine Dufresne et Aline Desrochers, accompagnée sur la scène par Henriette Lemerise Lavoie, vice-présidente de l’AREQ-Harricana, et Louise Morin, harpiste. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une présence de 115 ans

Les Soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge sont arrivées à Saint-Bruno-de-Guigues au Témiscamingue en 1906, puis à Amos en 1916, où elles ont fondé la première école primaire. La communauté religieuse a quitté sa mission de Fugèreville en juin 2000, et elle vient de quitter celle d’Amos en avril dernier, après 115 ans de présence dans la région.

La plaque commémorative sera installée au Carrefour du savoir Harricana. Cet édifice toujours voué à l’éducation a abrité l’École normale Assomption de 1940 à 1965.

L’École normale, c’était l’enseignement qui préparait les futures enseignantes dans leur mission d’éducatrices. On dit qu’il y a environ 1095 normaliennes qui ont reçu leur brevet d’enseignement durant ces 25 ans , précise Mme Desrochers.

Les arts et la musique

Les Soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge ont aussi formé des générations d’artistes en arts visuels et en musique. Le Prix reconnaissance Thérèse-Pagé remis chaque année à Amos honore d’ailleurs la mémoire de l’une d’elles, tout comme la Maison d’arts Jeannine-Durocher à La Sarre.