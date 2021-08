David Byrne a affirmé que l'expérience a été terrifiante dans une entrevue avec CBC.

À un moment donné, elle m'a dit : "papa, est-ce que je vais mourir ?" , se remémore-t-il.

Bien qu'il ait continué à dire à sa fille Rosalie qu'elle allait s'en sortir, il affirme qu'il y avait au moins un jour ou deux où je ne pouvais vraiment pas répondre à cette question honnêtement .

Rosalie a été hospitalisée deux fois pour un total de sept jours, selon M. Byrne.

La grande majorité des enfants de moins de 12 ans ne sont pas admissibles au vaccin en Ontario, ce qui les rend plus vulnérables aux variants plus transmissibles que ceux qui ont été entièrement vaccinés.

M. Byrne, il y a 23 jours, sa fille a commencé à présenter des symptômes tels que de la fièvre, de la toux et un essoufflement.

Essentiellement, chaque jour au réveil, il y avait un nouveau symptôme , a indiqué M. Byrne.

Rosalie a été hospitalisée en raison de problèmes gastro-intestinaux une semaine après le début des symptômes.

M. Byrne se souvient que Rosalie vomissait presque chaque fois qu'elle prenait une gorgée d'eau.

Bien que l'enfant se remette de sa maladie et que la plupart de ses symptômes ont disparu, elle a toujours très peu d'énergie et ne peut pas marcher plus que de courtes distances.

Le risque est toujours présent

M. Byrne affirme que sa femme et lui sont tous deux entièrement vaccinés Il pense que Rosalie a attrapé le virus lors d'une visite masquée au parc.

Il espère que l'histoire de sa famille pourra inciter davantage de personnes à se faire vacciner et à prendre des mesures pour se protéger contre le variant Delta.

C'est peut-être le moment de reconnaître que le virus est en train de changer et qu'il a un impact sur les gens, en particulier sur les personnes les plus vulnérables comme les enfants, surtout les jeunes enfants, d'une manière beaucoup plus grave , affirme M. Byrne.

Avec la réouverture des écoles dans quelques semaines, M. Byrne souhaite que le vaccin soit obligatoire pour les enseignants.

Le ministère de l'Éducation a déclaré mardi qu'il avait l'intention de mettre en œuvre une politique de divulgation du statut vaccinal pour les employés des conseils scolaires financés par les fonds publics et le personnel des écoles privées et des garderies agréées.

Quant à Rosalie, son père souligne qu'elle pourrait ne pas retourner à l'école en septembre, car les médecins lui ont dit qu'elle sera plus susceptible de contracter d'autres maladies, comme le rhume et la grippe, alors qu'elle poursuit son rétablissement de la COVID-19.