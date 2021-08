COVID-19 : les travailleurs de la santé du N.-B. parmi les plus touchés au pays

Près de 10 % des personnes atteintes de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick étaient des travailleurs de la santé, selon l’Institut canadien d’information sur la santé, et il s'agit du taux le plus élevé en Atlantique. Ces données proviennent d'un rapport publié jeudi par cet organisme.

Au Canada, c'est le Québec qui se trouve à la tête du peloton avec un taux d’infection de 12,3 %. Le Nouveau-Brunswick se place en deuxième position avec 227 cas sur un total de 2302.

Mais, contrairement au Québec – ou à d'autres provinces – aucun décès lié à la COVID-19 n’a été enregistré chez les travailleurs de la santé du Nouveau-Brunswick. Il en va de même pour les autres provinces en Atlantique entre les mois de juillet 2020 et juin 2021.

Même si le nombre de cas a continué à augmenter durant cette période, la proportion, elle, est passée de 19,4 % à 6,8 % dans l'ensemble du Canada.

Le rapport souligne également que les risques de contracter la COVID-19 varient entre les différents corps de métier en santé.

En Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, on constate que les préposés aux services de soutien à la personne sont 1,8 fois plus enclins à contracter la COVID-19 que le personnel infirmier, et 3,3 fois plus que les médecins.

Éric Pelletier, porte-parole et chef de programme de l’ ICISInstitut canadien d’information sur la santé , signale que le rapport vise à présenter ces données-là afin que l’on puisse mieux protéger les travailleurs de la santé .

Selon un sondage réalisé par Statistique Canada en novembre et décembre 2020, le tiers des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ont jugé que leur santé mentale était passable ou mauvaise. Le questionnaire a aussi révélé que 77 % ont observé une détérioration de celle-ci depuis le début de la pandémie.

Comment le Canada se compare-t-il aux autres pays?

Comparé à d’autres pays où des données similaires ont pu être recueillies, le Canada compte un taux d'infection chez les travailleurs de la santé plus élevé que les États-Unis, la France et l'Allemagne. Il est cependant moins élevé que les Pays-Bas où plus de 10% des cas ont été répertoriés chez les travailleurs de la santé.