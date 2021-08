Blitz de vaccination dans les cégeps de Québec

Pour la deuxième journée d’affilée, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a dépêché mercredi une clinique de vaccination mobile au Cégep de Sainte-Foy, où 72,6 % des étudiants sont adéquatement vaccinés.

On est ici plus d'une dizaine de jours pour permettre à tous les étudiants qui n'ont pas pu prendre une première ou une deuxième dose avant leur rentrée scolaire [de] faire cette démarche-là , explique la directrice de la vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon.

Patricia McKinnon est satisfaite de l'évolution des taux de vaccination chez les étudiants des établissements postsecondaires de la région de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

En moyenne, 70,3 % des cégépiens de la région ont reçu leur deuxième dose. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux espère augmenter cette proportion à plus 75 % d’ici le 1er septembre.

C’est ce qui serait vraiment gagnant. Comme ça, ils vont avoir une saison sportive et une saison académique qui va être normale. Donc, c'est vraiment là qu'on veut scorer. Une citation de :Patricia McKinnon, directrice de la vaccination, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Ça va foisonner de jeunes

La directrice des études au Cégep de Sainte-Foy, Sophie-Emmanuelle Genest, s’attend à ce que le pourcentage d’étudiants pleinement vaccinés au sein de son établissement augmente considérablement au cours de la prochaine semaine.

Cette semaine, les étudiants récupèrent leur horaire à distance [...] donc, ce ne sont pas tous les étudiants qui sont venus, mais je pense que la semaine prochaine, ça va foisonner de jeunes ici , prévoit-elle.

En date du 12 août, 3 des 12 établissements de niveau collégial de la région de la Capitale-Nationale avaient atteint la cible de 75 % d’étudiants adéquatement vaccinés.

Avec les informations de Guylaine Bussière