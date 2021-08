COVID-19 : Davantage de visiteurs seront admis dans les hôpitaux de Saskatoon

Cette levée des restrictions entourant les visiteurs survient alors que l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) affirme qu’elle passe mercredi à la phase de rétablissement pour les hôpitaux de la Ville des Ponts.

La phase de rétablissement est censée être une progression sécuritaire vers la présence familiale comme on la connaissait avant la pandémie , affirme la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan dans un communiqué.

Il n’y a donc plus de limites sur le nombre de personnes de confiance que le patient ou la patiente peut accueillir. Deux de ces personnes peuvent rendre visite simultanément.

Dans les situations de soins intensifs, de fin de vie ou de soins palliatifs, quatre personnes sont désormais admises à visiter le patient ou la patiente au même moment.

Malgré ces relâchements, les autorités sanitaires continueront de demander aux patients ainsi qu’aux familles d’envisager de limiter le nombre de visiteurs, car chaque visite dans une unité de soins intensifs augmente le risque de contact ou de transmission de la COVID-19 .

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ajoute que les visites en personne pourraient être soumises aux contraintes de l’horaire du département en question . Elles encouragent donc les visiteurs à travailler avec les équipes de soins afin d'organiser les visites à l’avance.

Dans le cadre de la phase de rétablissement, il n’existe plus non plus de limites sur le nombre de personnes qui visitent un patient à l’extérieur de l’hôpital.

Les restrictions sur le nombre de visiteurs pourraient être remises en place si la situation se détériorait. (archives) Photo : Radio-Canada

Néanmoins, en raison de la demande et de la capacité d'accueil limitée, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan garde ses règles en place pour les services des urgences. Ainsi, une seule personne peut accompagner le patient au sein de ce département.

Avec la hausse du variant Delta à travers la province, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ajoute qu’elle surveillera de près les risques de transmission dans les hôpitaux de Saskatoon. Les mesures actuellement en place seront réévaluées sur une base hebdomadaire.