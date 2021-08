Des élus de Trois-Rivières se positionnent pour la protection d'un milieu humide

Une majorité d'élus de Trois-Rivières ont voté mardi soir contre des travaux qui devaient débuter dans le parc industriel des Carrefours à l'intersection des autoroutes 40 et 55 afin de protéger un milieu humide.

La conseillère municipale Mariannick Mercure a demandé la tenue d’un vote sur ce règlement. La représentante du district des Forges a souligné qu'une tourbière se trouve dans ce secteur.

Elle a manifesté son opposition au fait d’autoriser la destruction d’un milieu humide pour que des entreprises puissent s’implanter dans ce parc industriel. Mariannick Mercure a aussi rappelé à ses collègues qu'ils se sont prononcés en faveur de la Déclaration d’urgence climatique.

La conseillère municipale du district Les Forges, Mariannick Mercure. Photo : YouTube/Ville de Trois-Rivières

Neuf personnes ont voté contre la résolution et cinq étaient en faveur projet. La candidate à la mairie et conseillère municipale Valérie Renaud-Martin s’est opposée au règlement en mentionnant qu’elle aimerait avoir plus d'informations sur ce sujet.

Voyant que le financement d'un demi-million de dollars pour les travaux de drainage allait être rejetée, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, s'est abstenu de voter, mais au micro de Toujours le matin, il a souligné que s'il avait eu à le faire, il aurait voté pour.

On avait les pièces nécessaires pour aller de l’avant, on avait l’autorisation par certificat du ministère de l’Environnement, pour moi, c’était correct, ça convenait, je pense qu’on était en mesure d’aller de l’avant , a-t-il déclaré.

Mariannick Mercure a souligné que le certificat d'autorisation environnementale date de 2014. Le maire Jean Lamarche reconnaît que le certificat n’est pas récent, mais souligne qu'il est encore valide.