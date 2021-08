Une ligne d'autobus express du secteur de Rock Forest à l'Hôpital Fleurimont

Cette voie express, la 401, permettra de desservir un secteur, qui ne cesse de se densifier, selon Marc Denault, conseiller municipal et président du Centre de mobilité durable et de la STSSociété de transport de Sherbrooke .

Il explique que la décision a été prise parce que plusieurs conseillers, dont Pierre Tremblay et Annie Godbout, ont réclamé à maintes reprises d'améliorer le service dans ce secteur de la ville.

C'est une ligne afin d'améliorer la desserte qui va faire ouest en est, explique Marc Godbout. Entre autres, partir du stationnement incitatif sur la rue de Gaspé, et qui va pouvoir transporter directement les gens à l'Hôpital de Fleurimont.

En période du matin, c'est environ 27 minutes le temps de parcours total à partir de la montée de Gaspé jusqu'au CIUSSS. Une citation de :Marc Denault, conseiller municipal et président du Centre de mobilité durable et de la STS

Si les élus ont fait cette demande à maintes reprises, le besoin d'une telle ligne est aussi clairement ressorti lors d'une consultation publique faite par la STSSociété de transport de Sherbrooke .

Parmi les préoccupations des usagers et futurs usagers, c'était vraiment de se rendre d'ouest en est, et d'est en ouest, de façon efficace et rapide, explique Marc Denault. Ça devient aussi un complément intéressant pour des personnes qui ne demeurent pas à Sherbrooke, qui peuvent se rendre à ce stationnement incitatif pour prendre l'autobus.

D'autres changements à venir

Un nouveau quai sera mis en place au Cégep de Sherbrooke pour répondre à la demande accrue à cet endroit. Depuis la fermeture de la station d'autobus du centre-ville, beaucoup de correspondances passent par ce point névralgique de la ville. Il a fallu faire des réaménagements [...] pour rendre la station plus conviviale et plus sécuritaire , ajoute Marc Denault.

Par ailleurs, il rappelle qu'une consultation est toujours en cours pour sonder les citoyens sur différentes questions concernant le transport en commun, notamment la tarification. Celle-ci prend fin le 25 août.