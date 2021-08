Le conseil scolaire public anglais de Toronto dévoile ses mesures pour la rentrée

Les directives pour l'apprentissage en personne et virtuel ont été dévoilées aux conseillers du Conseil scolaire public anglais de Toronto ( TDSBToronto District School Board ) lors d'une réunion mardi. Le document décrit les exigences pour la nouvelle année scolaire, qui commence pour les élèves des écoles élémentaires et secondaires le 9 septembre.

Pour la plupart, les lignes directrices pour les élèves seront plus strictes que les recommandations du gouvernement provincial.

Repas et récréations

Pendant les pauses dîner et les récréations, les élèves de l'élémentaire devront rester dans des cohortes et ne mangeront pas dans les cafétérias, mais plutôt dans des salles de classe ou d'autres espaces où la distanciation physique peut être maintenue.

La province, elle, autorise l'utilisation des cafétérias, tant que la distanciation physique est en place. Le gouvernement estime également que les élèves n'ont pas besoin de s'en tenir à la socialisation dans leur seule cohorte.

Selon le porte-parole du TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto , Ryan Bird, il s’agit d'une prolongation de la réglementation en vigueur en 2020.

Quand vous êtes en récréation, vous restez dans une cohorte. Ainsi, parfois, une cohorte peut être non seulement une classe, mais deux classes qui se regroupent et jouent pendant la récréation. Cela dépend vraiment de chaque situation , a-t-il déclaré.

Les protocoles de repas pour les élèves du secondaire, conformément aux lignes directrices, étaient toujours en cours d'élaboration.

De nombreux protocoles toujours attendus

Les rassemblements en personne seraient annulés, bien qu'ils soient autorisés par la province, et se dérouleraient virtuellement à la place. Cependant, ils seraient autorisés à avoir lieu à l'extérieur, avec une distanciation physique en place.

Selon les directives du TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto , les cours de chant peuvent avoir lieu à l'intérieur avec des masques portés et à l'extérieur sans masque, avec des cohortes maintenues dans les deux cas.

Les protocoles pour les activités extrascolaires, les instruments de musique et les cours d’éducation physique n'ont pas encore été finalisés.

La vaccination jouera probablement un rôle important pour que les familles se sentent plus à l'aise pour retourner à l'apprentissage en personne, selon le porte-parole du TDSB, Ryan Bird. Photo : CBC/Angelina King

Les autobus scolaires pourront être pleins, avec des masques portés en tout temps, des sièges attribués et le siège derrière le conducteur laissé vide.

Les élèves doivent porter un masque à l'intérieur en tout temps. Le personnel doit également porter un masque et des lunettes de protection si les élèves ont retiré le leur.

Les classes virtuelles dans les écoles secondaires et élémentaires seront animées par des enseignants désignés. Si les effectifs sont insuffisants dans une école donnée, des classes virtuelles seront créées à partir d'un groupe d'écoles. Les élèves pourront choisir de passer de l'apprentissage en personne à l'apprentissage virtuel une seule fois, en février 2022.

Plus de 86 % des élèves de retour à l'école

Le TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto a envoyé par courrier électronique des formulaires à plus de 200 000 parents et tuteurs au début du mois d'août, afin qu'ils choisissent si leurs enfants retourneront à l'apprentissage en personne ou à distance.

Les données préliminaires montrent qu'environ 86 % des parents ont opté pour l'apprentissage en personne.

Cependant, la consultation avec les élèves du secondaire, qui a été menée au printemps lors de la 3e vague, a montré que seulement 12 % préféraient l'apprentissage en personne, tandis que 40 % ont déclaré qu'ils préféreraient des cours virtuels et 36 % préféraient en personne, avec une option virtuelle.

Le TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto s'attend à ce que ce chiffre de 86 % augmente, car les parents qui n'ont pas soumis le formulaire avant la date limite verront leurs enfants automatiquement inscrits aux cours en personne.

C'est encore un peu plus élevé que prévu, mais aussi considérablement inférieur à ce que nous avions connu l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu environ 80 000 étudiants participant à l'apprentissage virtuel et c'est beaucoup moins désormais. Une citation de :Ryan Bird, porte-parole du TDSB

M. Bird dit comprendre qu'il y a de l'anxiété à l'idée de retourner à l'école alors que le nombre fluctuant de contaminations à la COVID-19 dans la province, mais a déclaré que ces protocoles devraient susciter de la confiance .

[Nous] veillons non seulement à respecter ces directives du ministère, mais dans certains cas, nous sommes allés plus loin que les directives du ministère. Nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel , a-t-il continué.

Selon lui, l'apprentissage en personne est la meilleure option .

Je pense que ça manque à beaucoup d'enfants. C'est une chose d'avoir cette classe virtuelle, mais cela ne peut vraiment pas remplacer cette expérience en personne.

Il a également déclaré que le conseil scolaire travaillait sur des lignes directrices pour permettre la reprise des voyages scolaires.