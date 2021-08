Un mode de jeu de Fortnite inspiré d'Among Us en fait sourciller plusieurs

Le jeu multijoueur Among Us d’Innersloth a diverti des millions de joueurs et joueuses du monde entier dans la dernière année. Voilà que le géant Epic Games veut profiter à son tour de cet engouement pour la chasse aux imposteurs avec un nouveau mode de jeu lancé mardi dans Fortnite, ce qui suscite l’indignation du personnel du studio indépendant.

Dans le mode de jeu Impostors de Fortnite, les joueurs et joueuses se divisent en deux équipes de huit personnes. Parmi celles-ci, on compte deux imposteurs qui ont notamment le pouvoir de téléporter les membres de l’équipage ailleurs dans la carte ou encore de bloquer les tâches à réaliser dans la carte. Ce sont des mécaniques de jeu et des terminologies qui, bien qu’un peu différentes, ne sont pas sans rappeler celles que l’on trouve dans Among Us.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Bien que les mécanismes du jeu ne soient pas brevetés, comme l’a souligné le cofondateur d'Innersloth, Marcus Bromander, le personnel du studio indépendant est mal à l’aise.

Plusieurs membres de l’équipe ont réagi sur les réseaux sociaux, dont le développeur Gary Porter, qui s’est dit offensé sur Twitter des nombreuses similitudes, notamment au niveau de la carte utilisée dans Fortnite.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le personnel s’attendait aussi à ce que des efforts plus importants soient faits afin que les deux jeux soient suffisamment distinctifs.

Il aurait été très chouette de collaborer. C’est juste un triste moment pour la scène indépendante , a tweeté Victoria Tran, directrice de communauté d’Innersloth.

En ligne, les internautes ont des opinions divisées. Alors que des personnes crient au plagiat, d’autres plaident plutôt que le mode Impostors utilise un genre et offre une jouabilité (gameplay) suffisamment différente de celle proposée par Among Us.

Epic Games n’a pas encore répondu aux critiques d’Innersloth sur son mode de jeu temporaire.