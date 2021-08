L'escalade, un vent de fraîcheur sur la scène olympique qui souffle jusqu'en Outaouais

Pour son baptême de feu sur la scène olympique, l'escalade a fait découvrir des athlètes qui ont su impressionner par leur rapidité, leur capacité à trouver des solutions et leur endurance.

Les deux Canadiens en lice, Sean McColl et Alannah Yip, n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale, mais c'était prévisible : leur préparation a été grandement affectée par les restrictions sanitaires des 18 derniers mois, bien plus strictes au Canada que dans la grande majorité des pays du monde.

Considérant la situation avec la pandémie, je pense que l'escalade sportive a été un grand succès aux Jeux olympiques , estime Adrian Das, l'entraîneur-chef d'Altitude Gym, un club d'escalade avec des installations à Gatineau et Ottawa.

Le Comité international olympique (CIO) ne s'en cache pas : la discipline a été ajoutée pour rejoindre un public plus jeune. Un pari qui devrait s'avérer payant, selon Laurie Lamothe, qui pratique ce sport depuis l'âge de quatre ans.

C'est devenu de plus en plus populaire. J'ai vu du monde venir plus souvent, des amis qui n'auraient jamais pensé faire de l'escalade auparavant qui ont commencé avec le Clip'N Climb  (Nouvelle fenêtre) , raconte l'adolescente de 15 ans qui est membre de l'équipe compétitive d'Altitude Gym.

Mes amis viennent avec moi maintenant et je pense que ça va être un vraiment grand sport qui sera vraiment bon pour les Olympiques , rajoute Raine Squires-Fogel, un athlète de 12 ans.

Si les grimpeurs peuvent s'avérer profitables pour les Jeux olympiques, l'inverse est aussi vrai, selon Adrian Das. La pandémie a forcé la fermeture temporaire de plusieurs gyms d'escalade au cours des derniers mois, mais l'engouement pour le sport semble de retour grâce à la visibilité qu'il a reçue à Tokyo.

Adrian Das supervise l'équipe de grimpeurs compétitifs d'Altitude Gym. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Les Olympiques, je pense que ça nous donne un petit boost qu'on a de besoin pour aller chercher un autre niveau, plus de participation , anticipe l'entraîneur-chef d'Altitude Gym.

Les Olympiques, je pense que ça a ouvert la porte. Les gens vont voir que c'est un sport intéressant, peut-être essayer ça, pis il va y avoir plus de monde , renchérit Laurie Lamothe.

Le CIOComité international olympique a déjà confirmé que l'escalade sera de la partie aux Jeux de Paris, en 2024. D'ailleurs, le nombre de médailles distribuées doublera, puisque l'épreuve de vitesse aura ses propres champions, alors que les épreuves de blocs et de difficulté demeureront combinées.

Cette confiance renouvelée permet à la relève de rêver aux plus grands sommets athlétiques, chose que les vétérans ne pouvaient s'imaginer il y a à peine 10 ans.

Je pense que tous les jeunes qui participent actuellement au sport ont maintenant des objectifs et des rêves qui sont plus élevés que jamais auparavant , confie M. Das.

Je veux vraiment aller aux Olympiques! Je ne pense pas que ça va arriver, mais je vais essayer , insiste Raine Squires-Fogel avec des étoiles plein les yeux.