Une musulmane encourage les victimes de harcèlement dans la rue de porter plainte

Shameem Khan habite dans cette ville qu'elle aime depuis neuf ans. En septembre, l'étudiante de 21 ans entrera en première année à l’école polytechnique locale.

Cet été cependant, elle ne s’est pas senti la bienvenue dans cette communauté du centre de la province.

En juin, elle marchait dans la rue avec un membre de sa famille quand un homme dans une camionnette a commencé à crier des insultes, faisant un doigt d'honneur et menaçant de se rapprocher de plus en plus avec son véhicule.

Shameem Khan pense que le conducteur l’a prise pour cible à cause de sa tenue vestimentaire.

Quand ça s’est passé, nous nous y attendions, mais en même temps nous étions choqués. Nous avons fait l’expérience du racisme ici, mais ça n’est pas très commun. Une citation de :Shameem Khan

Lorsqu’elle était élève du secondaire, elle affirme qu’elle portait un hijab, un voile qui couvre les cheveux, les oreilles et le cou, tout en laissant le visage découvert. Ces derniers temps, elle dit porter plus souvent un niqab qui ne dévoile que ses yeux.

C’est avec cette tenue qu’elle dit se sentir le plus à l’aise et au plus proche de sa foi musulmane. Elle espère donc que les habitants de Red Deer l'accepteront avec sa préférence et que les plus jeunes se sentiront en sécurité en faisant de même.

La jeune femme dit ne pas avoir signalé l’incident à la police, ne pensant pas qu’il y ait de suite à sa plainte.

La Gendarmerie royale du Canada affirme de son côté prendre ce genre d’offense très au sérieux et encourage les victimes ou témoins à les signaler. Toutes les plaintes ne vont pas mener à des arrestations, mais l’information est importante et peut aider la police à déterminer ce qu’il se passe dans la communauté , affirme-t-elle dans un communiqué.

Compter sur la communauté

C’est aussi important de trouver une communauté dans la communauté, affirme Angie Cuero du Conseil de la jeunesse Ubuntu (Ubuntu Youth Council). L’organisme se donne pour mission de renforcer l’autonomie des jeunes du centre de l’Alberta, en particulier celle des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

De par mon expérience personnelle, dit-elle, je sais que quand on se démarque à Red Deer, on veut trouver des personnes comme nous, qui pensent comme nous et qui ont vécu les mêmes choses.

Elle affirme que l’organisme pour lequel elle travaille est un endroit qui permet de parler de ce genre de choses, de communiquer ses besoins et de trouver des solutions aux problèmes.

Angie Cuero espère que les personnes responsables des décisions à Red Deer s’intéresseront donc au point de vue de jeunes résidents comme elle-même et Shameem Khan lorsqu’ils tenteront de trouver des moyens de rendre la communauté aussi accueillante que possible.

Les conversations sur l'ethnicité, le genre, la religion, toutes ces conversations sont des conversations auxquelles nous participons, et cela commence dès un très jeune âge. Nous sommes très conscients de ce qui se passe.

Avec les informations de Heather Marcoux