Enseignement supérieur : des syndicats veulent être consultés pour la rentrée

Même s’il se réjouit d’un retour en classe dans les institutions collégiales et universitaires, ce n’est pas un retour à la normale , a insisté le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, lors d’un point de presse mercredi.

On entame une session avec des cohortes qui ont été fragilisées par 18 mois de télé-enseignement ou en alternance télé-enseignement et présentiel pour certains , a renchéri la présidente de Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), Lucie Piché, en ajoutant que les travailleurs et travailleuses du réseau sont tout aussi épuisés par la dernière année et demie.

Il y a eu une augmentation du fardeau de la tâche, de la reddition de comptes […] On a l’impression qu’on a de moins en moins de contrôle sur notre travail. Une citation de :Lucie Piché, présidente de Fédération des enseignantes et enseignants de cégep

L’implantation de certaines mesures par les institutions depuis le début de la pandémie, pour réduire la taille des groupes par exemple, s’est parfois avérée problématique, selon elle.

On se rendait compte que nos groupes étaient faits, l’argent était dépensé on ne savait pas où et puis nos groupes n’avaient pas changé. Si ça se trouve, les groupes avaient même augmenté , illustre Mme Piché.

Pour les syndicats, la rentrée serait donc le bon moment pour jeter de nouvelles bases et inclure davantage le personnel de tout type – autant les enseignants que les employés de soutien – dans les processus décisionnels.

Il faut trouver des solutions ensemble […] et non pas avoir des solutions administratives, du mur-à-mur, qui n’aident pas les milieux. Une citation de :Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec

Pour les étudiants

Inclure davantage les employés qui sont sur le terrain serait aussi bénéfique pour les étudiants qui seront finalement de retour sur les campus, estiment les syndicats affiliés à la CSQCentrale des syndicats du Québec .

Ce sont ces personnes-là qui connaissent [les étudiants], leurs besoins et leurs besoins à elles-mêmes, et donc, ce dont on a besoin pour cheminer vers une réussite académique , a souligné pour sa part le président de la Fédération de la recherche et de l’enseignement universitaire du Québec, Vincent Beaucher.

Même si les cours ont pu être dispensés malgré la crise sanitaire, les perturbations dans le monde de l’enseignement n’ont pas manqué d’ébranler un nombre important d’étudiants. Un sondage mené à l’automne 2020 auprès de 1209 étudiants de 17 campus universitaires indiquait que 81 % des répondants ont montré des signes de détresse psychologique.

Une autre enquête menée par l’Université de Sherbrooke révélait que près de 60 % des cégépiens et universitaires interrogés ont signalé des symptômes d’anxiété ou de dépression.

Beaucoup de services ont été offerts à l’externe de différentes façons. C’est moins efficace pour toutes sortes de raisons, comme connaître la dynamique du collège, la réalité de l’étudiant dans son programme et l’accessibilité , a noté Éric Cyr, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), qui représente notamment les employés qui œuvrent dans les services de santé mentale dans les cégeps.

Mesures sanitaires et vaccination

Même si le gouvernement a récemment renforcé les mesures sanitaires dans les cégeps et les universités en obligeant le port du masque en tout temps, la CSQCentrale des syndicats du Québec demeure satisfaite du fait que la rentrée se fera en classe. Mais Éric Gingras est quand même prudent pour les prochaines semaines.

S’il y a des aménagements que l’employeur doit faire, là, on veut être consultés , a-t-il expliqué. C’est là souvent qu’il y a un problème : c’est quand ces aménagements-là ne sont pas traités en collaboration avec le personnel, et c’est ça qu’on veut éviter.

Et alors que Québec veut forcer tout son personnel du milieu de la santé à se faire vacciner, la réflexion sur cet enjeu s’invite inévitablement dans les discussions des syndicats de l’enseignement supérieur.

Difficile cependant d’adopter une position claire pour le moment, car non seulement l'enjeu est hypothétique pour l’instant, mais la CSQCentrale des syndicats du Québec déplore le fait qu’elle ne dispose pas de données probantes sur le taux de vaccination de ses membres.

On nous a dit que ça n’existait pas, parce que [les travailleurs de l’enseignement supérieur] sont considérés comme dans la population générale , a indiqué M. Gingras en précisant qu’il percevait néanmoins un grand enthousiasme chez ses membres pour la vaccination.

