Les négociations visant à former un nouveau gouvernement que les talibans, nouveaux maîtres du pays, annoncent « islamique » mais néanmoins « inclusif », se poursuivent en Afghanistan.

Un responsable taliban a confirmé mercredi qu'un haut responsable du mouvement, Anas Haqqani, s’est entretenu mercredi avec deux hauts responsables d’anciens gouvernements afghans, Hamid Karzaï et Abdullah Abdullah.

M. Karzaï a été désigné président du pays en décembre 2001, après que les talibans eurent été chassés de Kaboul par l’armée américaine et ses alliés, et il est resté en fonction jusqu’en septembre 2014.

M. Abdullah, qui a été son ministre des Affaires étrangères, a ensuite été chef de l’exécutif de son successeur, Ashraf Ghani, avant de conduire des négociations avec les talibans qui se déroulaient à Doha, au Qatar. M. Karzaï participait aussi à ces négociations.

Les deux hommes ont des liens étroits avec les pays occidentaux qui ont occupé l’Afghanistan pendant 20 ans et qui s’interrogent aujourd’hui sur leur approche face au futur gouvernement afghan.

Anas Haqqani est pour sa part le fils de Jalaludin Haqqani, fondateur du réseau Haqqani, un groupe islamiste allié des talibans qui est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis.

Un responsable taliban a indiqué à Reuters sous couvert de l’anonymat qu’il était trop tôt pour indiquer si les anciens dirigeants afghans pourraient faire partie du futur gouvernement dirigé par les talibans.

Selon lui, les talibans ont aussi l’intention de rencontrer d’autres membres d’anciens gouvernements afghans d’ici la fin de la semaine.

Un porte-parole d’Hamid Karzaï, Mohammad Yusof Saha, a indiqué qu’il s’agissait de discussions préliminaires visant à faciliter des négociations avec le chef politique des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar.

Le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro deux des talibans, est rentré mardi en Afghanistan en provenance du Qatar, où il dirigeait le bureau politique du mouvement. Photo : Getty Images / AFP/KARIM JAAFAR

Le mollah Baradar, cofondateur du mouvement taliban avec le mollah Omar, depuis décédé, connaît bien M. Abdullah puisqu’il était le principal négociateur des talibans à Doha.

Les talibans ont annoncé mardi qu’il était revenu en Afghanistan mardi et que son avion avait atterri à Kandahar. Selon Reuters, il n’avait pas mis les pieds dans le pays depuis dix ans.

L'inclusivité comme condition d'acceptation

En conférence de presse mardi, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, s’est efforcé de présenter un visage acceptable de son mouvement au peuple afghan et à la communauté internationale.

Il a indiqué que le futur émirat islamique souhaitait entretenir de bonnes relations avec la communauté internationale, qu’il amnistie tous ses ennemis d’hier, et qu’il entend respecter les droits des femmes dans le respect des principes de l’islam .

Ces déclarations ont été accueillies avec scepticisme dans les pays occidentaux qui ont longtemps combattu les talibans, étant donné leur interprétation ultrarigoriste de l’islam et leur brutalité.

Certains, comme le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, ont semblé dicter des conditions pour une forme de reconnaissance officieuse des talibans.

Il doit y avoir un transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement inclusif. Sans vengeance ni représailles. Un gouvernement qui ne respecterait pas les droits fondamentaux de tous les Afghans et ramènerait le règne de la peur risquerait l'isolement international , a déclaré M. Stoltenberg.

M. Borrell a pour sa part indiqué que toute coopération avec un quelconque futur gouvernement en Afghanistan sera conditionnée à un accord pacifique et inclusif et au respect des droits fondamentaux de tous les Afghans, dont les femmes, les jeunes et les personnes appartenant aux minorités .

Comme autres conditions, le chef de la diplomatie européenne a aussi évoqué le respect des obligations internationales de l'Afghanistan, son engagement à lutter contre la corruption et sa volonté d’empêcher l'utilisation du territoire afghan par des organisations terroristes.

L’ex-président afghan Ashraf Ghani, qui a fui le pays devant l’avancée des talibans en reconnaissant leur victoire, ne participe pas à ces tractations. Les Émirats arabes unis ont annoncé mercredi l’avoir accueilli avec sa famille pour des considérations humanitaires .

Un autre groupe de politiciens afghans semble plutôt s’installer dans l’opposition selon Associated Press, qui s’appuie sur des vidéos filmées dans la province de Pandjchir, au nord de Kaboul, la seule à ne pas être sous la coupe des talibans.

Selon l’agence, on y apercevrait le vice-président et le ministre de la Défense du gouvernement déchu, Amrullah Saleh et Bismillah Mohammadi, ainsi qu’Ahmad Massoud, fils du défunt Ahmad Shah Massoud, dernier chef de guerre à avoir résisté aux talibans en 2001, à la tête de l’Alliance du Nord.

Amrullah Saleh, ancien chef des espions du pays, se présente comme le président intérimaire légitime du pays et a juré qu'il ne se soumettrait en aucun cas aux talibans.

Je ne décevrai pas les millions de personnes qui m'ont écouté. Je ne serai jamais sous le même toit que les talibans. JAMAIS , a-t-il tweeté mardi.