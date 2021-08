Le parti de Doug Ford a envoyé de fausses factures à des partisans

Véronique Doyon raconte avoir été en état de choc lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe adressée à la famille Doyon .

Lorsqu'elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une vraie facture, sa surprise a fait place à la colère. On a essayé de me tromper, de me voler! Le fait qu'on me demande de faire un don, mais que ça ressemble à une lettre qui vient de l'impôt, c'est incroyable , lance la mère de North Bay.

Elle est inquiète de penser que des personnes âgées ou des gens qui ne parlent pas bien anglais pourraient être trompés par la lettre et verser des centaines de dollars au Parti progressiste-conservateur de l'Ontario (PPC) en pensant devoir de l'argent au gouvernement. Sa mère a fait des dons au PPCParti progressiste-conservateur de l'Ontario par le passé. C'est pourquoi, croit-elle, elle a reçu l'enveloppe.

Le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue et n'a pas précisé combien de lettres ont été envoyées. CBC/Radio-Canada a obtenu copie d'une autre facture, cette fois pour le montant de 800 $. Plusieurs circulent sur les médias sociaux.

Sur l'enveloppe envoyée aux partisans, on peut lire, en rouge, « Important : facture à l'intérieur ». Photo : Radio-Canada / Véronique Doyon

L'avocat spécialisé en droit électoral Jack Siegal qualifie carrément la tactique d'arnaque et se dit très surpris que le parti de Doug Ford ait pensé que c'était une bonne idée . Il s'agit toutefois d'une zone grise du côté légal, dit-il.

Ça ne semble pas être une infraction criminelle et il n'y a pas non plus de provision dans la loi électorale qui l'interdise , dit-il.

Il mentionne cependant que cela pourrait contrevenir à la Loi sur la Société canadienne des postes, qui stipule qu'il est interdit d'envoyer de fausses factures. Postes Canada voudra peut-être se pencher là-dessus.

L'opposition en furie

Le député néo-démocrate Taras Natyshak a écrit mercredi à Élections Ontario pour savoir si la campagne de financement contrevient aux lois électorales.

C'est profondément inquiétant que le premier ministre puisse avoir autorisé une lettre de financement créée pour délibérément tromper les personnes vulnérables et les inciter à faire un don à sa campagne. Une citation de :Le député néo-démocrate Taras Natyshak

Le président du Parti libéral de l'Ontario, Brian Johns, parle l'une aussi d'une arnaque et indique avoir demandé à Élections Ontario, à la Police provinciale de l'Ontario et au Centre antifraude du Canada d'ouvrir des enquêtes.

Avec la collaboration d'Angelina King, de CBC