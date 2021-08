Des groupes tentent de remédier au manque d’espaces LGBTQ+ à Hamilton

Après un déclin des espaces LGBTQ+ (lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, autres) accéléré par la pandémie à Hamilton, la communauté tente de créer plus d’espaces et d’opportunités de socialisation pour ses membres dans la région.

Sarah Barnhart, qui habite à Hamilton depuis plus de six ans, déplore le fait que peu d’espaces sont disponibles pour les personnes LGBTQ+, surtout pour celles qui ne sont pas des hommes cisgenres.

Après un voyage à Montréal au cours duquel elle a participé à une soirée pour femmes queer, elle s’est rendu compte qu’aucun événement organisé à Hamilton ne permettait de recréer l’ambiance qu’elle a vécue dans cette soirée.

Sarah Barnhart souhaite organiser un espace de socialisation pour les femmes queer et leurs alliés. Photo : Avec l'autorisation de Sarah-Ann Figueiredo

Elle y a été frappée par le fait de voir les gens sortir en étant vraiment eux-mêmes, et que tout le monde se présente, se promène et devient membre de la communauté , se remémore-t-elle.

Cet événement a tout changé pour elle.

Je me suis arrêtée et j'ai pensé : "Hamilton n'a pas ça et doit l'avoir maintenant". Une citation de :Sarah Barnhart

Après avoir parlé avec les organisateurs de l'événement montréalais qui se nomme Salade de Fruits, Mme Barnhart a décidé de lancer une version locale.

Le premier événement de Salade de Fruits à Hamilton, une soirée sur une terrasse pour les femmes LGBTQ2S+ et leurs alliés, aura lieu au bar Side Door de Hamilton le 28 août à 20 h.

Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de venir à un événement queer [...] jusqu'à ce que je l'aie fait , affirme-t-elle. Hamilton a beaucoup de personnes queer et personne n'a vraiment d'endroit où aller.

Déclin des espaces LGBTQ+

Le centre-ville de Hamilton comptait plusieurs bars gais, dont l'Embassy et le Werx, jusqu'au milieu des années 2000.

Le Steel Lounge, un pub LGBTQ+ situé à l'angle de l'avenue Ferguson Nord et de la rue King William, a ouvert en 2014, mais a fermé au bout de deux ans.

Les soirées au pub, comme celles organisées par Queer Outta Hamilton, ont contribué à combler le vide, tout comme les spectacles de drag queens d'Adam et Steve.

Les bars comme Tracie's Place et Sous Bas font partie des quelques endroits qui ne sont pas explicitement destinés aux personnes LGBTQ+, mais qui sont populaires dans la communauté.

Puis la COVID-19 a mis fin à la plupart des rencontres en personne.

La façon dont j'avais vécu la scène queer locale avant la pandémie, celle-ci était plus orientée vers les hommes et les fêtes intenses , affirme Mme Barnhart.

Ce n'était pas l'ambiance que je voulais avoir, même si je l'appréciais quand j'étais plus jeune. Il n'y avait pas vraiment d'activités pour les femmes ou les personnes non conformes au genre , ajoute-t-elle.

Une autre option pour se détendre et se sentir à l'aise

Une autre option pour la communauté dans un cadre sans pression est Hamilton Queer Hangs, une rencontre mensuelle dans le parc organisée par Addison Brash.

Mme Brash, qui s'identifie comme lesbienne non binaire, déclare avoir constaté que plus de personnes reconnaissent et apprennent leur propre sexualité et expression de genre , alors que les espaces centrés sur les queers à Hamilton semblent se raréfier chaque année.

Selon Addison Brash, les communautés en ligne qui se sont formées au cours de la dernière année sont formidables , mais ne valent pas une rencontre en personne.

Cela conduit probablement à moins de dépression et d'anxiété sur le fait d'être soi-même , croit-elle.

La prochaine rencontre aura lieu au parc Gage, de 18 h à 21 h, le 19 septembre.