Preuve de vaccination ou dépistage requis pour les concerts de Live Nation

Un représentant du promoteur d’événements a déclaré à La Presse canadienne que la compagnie appliquerait ces règles à autant de spectacles que possible au Canada.

Live Nation Canada a refusé de répondre à d'autres questions sur le plan ou sur la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures, mais a indiqué dans un communiqué que les spectateurs seront informés par courriel avec des informations importantes nécessaires pour planifier leur visite à nos événements .

Cette annonce survient alors que les salles de concert et les promoteurs sont confrontés à une pression croissante pour décrire les mesures qu'ils prennent pour s'assurer que leurs locaux ne soient pas le point de départ de foyers d’éclosion de COVID-19.

Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) a annoncé mardi qu'il exigerait du personnel et des clients qu'ils fournissent une preuve de vaccination ou un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant d'accéder à ses stades et restaurants.

Un représentant de MLSEMaple Leaf Sports and Entertainment a confirmé que ces exigences seront appliquées lors des concerts organisés dans ses installations, notamment à l’aréna Banque Scotia de Toronto, où Enrique Iglesias, Maluma et Genesis devraient jouer plus tard cette année.

Les prochaines règles de Live Nation Canada sont décrites comme le reflet des directives appliquées par sa société mère américaine à Lollapalooza, un festival de musique de quatre jours qui s'est tenu à Chicago au début du mois devant environ 385 000 personnes.

Les spectateurs devaient prouver qu'ils ont été vaccinés contre le coronavirus à leur arrivée au festival de musique Lollapalooza à Chicago. Photo : Getty Images / Scott Olson

Les responsables locaux de la santé publique ont signalé au moins 203 cas de COVID-19 liés à Lollapalooza et ont qualifié le chiffre de largement anticipé. Le rassemblement ne constitue pas un événement super-propagateur.

Live Nation a décidé de reproduire ce modèle à travers les États-Unis en déclarant la semaine dernière qu'il exigerait une preuve d’immunisation ou de dépistage négatif pour tous les événements à partir du 4 octobre, tant que cela serait autorisé par les lois locales.

Live Nation a lancé une excellente stratégie avec Lollapalooza - qui a vu plus de 90 % des participants se présenter vaccinés , a déclaré un communiqué de Live Nation Canada.

Nous travaillons pour obtenir autant de spectacles que possible sur ce modèle.

Retour de la musique avec public

Des concerts sont déjà organisés à travers le pays sous diverses mesures COVID-19.

Par exemple, le Festival de jazz de la Saskatchewan a organisé 50 spectacles intérieurs et extérieurs devant des salles pleines. Le Manitoba permet aux événements de moins de 1500 personnes d'avoir lieu à l'intérieur sans restriction du nombre de spectateurs, à condition que les participants soient complètement vaccinés.

En Ontario, de nombreux grands clubs et salles ont prévu des concerts à l'intérieur à partir d'octobre dans l'espoir que les restrictions seront assouplies dans la province pour permettre d'accueillir plus de 50 % du nombre de spectateurs habituels.