Ottawa abandonne sa lutte judiciaire concernant le licenciement de scientifiques chinois

Le gouvernement Trudeau abandonne sa tentative pour qu'un tribunal interdise la divulgation de documents liés au licenciement de deux scientifiques du laboratoire de microbiologie de Winnipeg, le plus sécurisé du Canada.

Le gouvernement a indiqué à la Cour fédérale qu’il se désistait, mardi en fin d’après-midi.

En agissant ainsi, le gouvernement évite une confrontation juridique concernant le principe selon lequel la Chambre des communes est suprême et a le pouvoir absolu d'exiger la production de tous les documents qu'elle juge appropriés, quelle que soit leur sensibilité et indépendamment des lois sur la confidentialité ou la sécurité nationale.

Les partis d’opposition se sont alliés plus tôt cette année pour exiger que l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) divulgue tous les documents non censurés en rapport avec le licenciement de Xiangguo Qiu et de son mari Keding Cheng.

Les deux scientifiques chinois avaient été escortés à l’extérieur du laboratoire de microbiologie de Winnipeg en juillet 2019, puis licenciés en janvier dernier.

Sécurité nationale

En juin, le gouvernement de Justin Trudeau s’était tourné vers la Cour fédérale pour lui demander d'interdire de rendre publics les documents relatifs au congédiement de deux scientifiques du laboratoire le plus sécurisé du Canada. Il arguait que cela nuirait aux relations internationales et mettrait en péril la défense et la sécurité nationale.

Un ordre déposé aux Communes par les partis d’opposition demandant la publication des documents n’aboutira finalement pas: il a été purement et simplement annulé lors de la dissolution du Parlement, dimanche, lors du déclenchement de l’élection fédérale.

Par conséquent, la porte-parole du ministère de la Justice, Melissa Gruber, a affirmé mardi que cela ne servirait à rien de poursuivre le cas en justice.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, avait demandé à avoir le statut d'intervenant à la Cour fédérale.