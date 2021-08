Vaccination obligatoire réclamée pour tous les enseignants du Manitoba

Mardi, l’exécutif de la Manitoba Teachers' Society a voté à l’unanimité en faveur de la demande d’un mandat de vaccination afin que tous les enseignants aient reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

La motion stipule toutefois que des exceptions pourraient être acceptées pour des motifs médicaux ou religieux. Ces personnes non inoculées devront par contre se soumettre à des tests réguliers de dépistage de la COVID-19.

Dans un communiqué de presse, le président du syndicat, James Bedford, justifie cette décision par le fait que les élèves de 12 ans et moins ne sont pas admissibles à la vaccination. De plus, note-t-il, plusieurs élèves n’ont toujours pas reçu de vaccin.

Plus tôt ce mois-ci, la Manitoba Organization of Faculty Associations, qui représente le personnel académique des quatre universités du Manitoba, a également demandé que la vaccination soit obligatoire pour les étudiants et le personnel des universités. La Brandon University Faculty Association a fait la même demande plus tôt cette semaine.