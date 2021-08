Deux personnes arrêtées après une poursuite policière à Val-d'Or

Tôt ce matin, les policiers de la Sûreté du Québec ont localisé un véhicule qui pourrait être relié à une introduction par effraction survenue dans un commerce situé sur la Route Saint-Philippe.

« La personne qui était au volant a refusé de s'immobiliser et une courte poursuite a été enclenchée, a précisé Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec. Quelques minutes plus tard, à l'intersection de la 6e Avenue et du Boulevard Lamaque, les agents ont immobilisé le véhicule et les deux occupants ont pu être arrêtés. »

Les deux individus doivent être interrogés.

Un technicien en identité judiciaire poursuivra l'enquête sur la scène de l'introduction par effraction.