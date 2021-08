Porter exigera la vaccination ou le dépistage régulier de ses employés

Les membres de l'équipe devront être entièrement vaccinés ou présenter un test de dépistage à la COVID-19 négatif administré dans les 72 heures qui précèdent leur quart de travail , a indiqué la compagnie dans un communiqué de presse.

Étant donné que les vaccins sont facilement accessibles à tous au Canada et aux États-Unis et que leur efficacité a été prouvée, le fait d'exiger une vaccination ou des tests réguliers est une mesure essentielle pour protéger la santé des membres de notre équipe , dit Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter.

Cette politique est un élément de plus pour rassurer nos passagers , ajoute-t-il.

La compagnie aérienne dit également qu'elle soutient le projet du gouvernement fédéral d'exiger une vaccination complète pour tous les voyageurs aériens, mais elle ne l'exige pas elle-même à l'heure actuelle.

Samedi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, avait prévenu que le vaccin contre la COVID-19 pourrait être exigé au plus tard à la fin octobre pour tous les voyageurs qui prennent des vols commerciaux.

Porter se targue d'être la première compagnie aérienne canadienne à s'engager à introduire de telles mesures de sécurité.

La compagnie a annoncé au début juillet qu'elle reprendra son service vers certaines destinations canadiennes le 8 septembre. Elle avait alors précisé que les liaisons Montréal-Toronto, Ottawa-Toronto et Thunder Bay-Toronto seront les premières à reprendre.