Fort taux de vaccination chez les étudiants du Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières accueillera plus de 4000 étudiants pour cette session d’automne qui se déroulera en présentiel, mais avec l’obligation de porter le masque partout dans les murs de l’institution. La cible de 75 % de la population étudiante vaccinée devrait être atteinte à temps pour la rentrée, ce qui permettra aux jeunes de profiter plus amplement de leur expérience collégiale.

La ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Danielle McCann, avait indiqué que des freins pourraient être mis à certaines activités si la cible n’était pas atteinte, mais cela ne devrait pas être le cas à Trois-Rivières.

En date du 12 août, 71 % des étudiants avaient reçu deux doses de vaccins, selon le directeur général de l’institution, Louis Gendron.

Il ajoute que, selon les prévisions de la santé publique régionale, ce taux devrait grimper à 84,1 % à temps pour la rentrée, le 19 août. On est très très contents de cela. C’est une bonne nouvelle , a-t-il déclaré, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Par comparaison, en date du 5 août, 57,8 % des étudiants du niveau collégial au Québec avaient reçu deux doses.

Afin de favoriser la vaccination dans la population étudiante de niveau collégial, des brigades du CIUSSS MCQ CIUSSS MCQ administreront des doses du vaccin au Cégep de Trois-Rivières ainsi qu'au Cégep de Shawinigan, mercredi.

Par ailleurs, un sondage est en cours pour connaître le taux de vaccination chez les enseignants du Cégep de Trois-Rivières. La santé publique régionale ne fournit pas ces données à la direction. Selon les premières informations reçues par le directeur général, le taux de vaccination chez le personnel est similaire à celui de la population étudiante, voire un peu mieux.

Le port du masque, un moindre mal, selon le DG

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi que le port du masque sera obligatoire à la rentrée dans les cégeps et les universités, tant en classe que dans les espaces communs, et ce, même si plus de 75 % des étudiants ont été vaccinés.

La bonne nouvelle c’est que tous nos étudiants seront en présence et ça, je pense que ça se place au-dessus de la mêlée en termes de préoccupation. Une citation de :Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières

Si les cours devaient se faire à nouveau à distance, en raison de la situation épidémiologique, le Cégep de Trois-Rivières affirme être prêt à s’ajuster.

La beauté de la chose, c’est que le plan B a été notre plan A durant un bon moment donc on sait comment faire, assure le directeur général.