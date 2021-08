L'opposition revendique un plan provincial pour la rentrée scolaire à l’Î.-P.-É.

À lire aussi : Le Nouveau-Brunswick rendra la vaccination obligatoire pour les enseignants

À trois semaines du début des classes, la province n’a toujours pas publié son plan pour empêcher que des éclosions de cas de COVID-19 se produisent dans les écoles.

Pour le porte-parole de l’opposition en matière d’éducation, le député des Verts, Steve Howard, il y a plus de questions que de réponses sur la prochaine rentrée scolaire à l’île.

Nous aurons des enfants non vaccinés âgés de 11 ans et moins qui seront mis ensemble. Seront-ils mis dans un grand groupe? Les cohortes seront-elles toujours là? Les masques seront-ils toujours là? Ça, nous ne le savons pas encore. Une citation de :Steve Howard, député vert et porte-parole de l’opposition en matière d’éducation

Il rappelle que les enfants de 11 ans et moins ne peuvent pas encore se faire vacciner contre la COVID-19, ce qui augmente les risques pour la santé de cette population.

Le député explique aussi que la communauté scolaire doit être mise au fait quant au plan provincial le plus rapidement possible afin de permettre une meilleure planification du début des cours.

Les parents et les élèves doivent être en mesure de planifier. Le personnel scolaire doit aussi être à l’aise avec le plan, quel qu’il soit , a-t-il déclaré.

Steve Howard, député vert et porte-parole de l’opposition en matière d’éducation Photo : CBC / Jane Robertson

Un processus en cours

Dans une déclaration envoyée à CBCCanadian Broadcasting Corporation , le bureau de la médecin hygiéniste en chef de l’île, la Dre Heather Morrison, a indiqué qu’il n’y a eu aucun retard dans le processus d’élaboration du plan provincial.

Selon le gouvernement, la santé publique a rencontré des gestionnaires du ministère provincial de l’Éducation mardi matin afin de discuter de la matière.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que le plan sera publié dans les prochains jours .

La Dre Heather Morrison a abordé brièvement le sujet de la rentrée scolaire lors de son dernier point de presse. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Lors de sa plus récente conférence de presse, la Dre Morrison a déclaré qu’elle espère que la rentrée scolaire se déroule de la façon la plus normale possible .

Elle a également indiqué que les précautions prises dans les écoles, comme le port du masque et la formation de cohortes, devront varier en fonction des risques de progression du virus.

Le risque du variant Delta

L’épidémiologiste et professeur à l’Université d’Ottawa, Raywat Deonandan, craint que le Canada soit confronté à des éclosions dans les écoles à cause du variant Delta.

Les populations non vaccinées, dont les enfants, seraient plus à risque de se faire hospitaliser à cause de cette souche du virus, selon lui.

Même si une petite proportion d’enfants sera infectée et qu’une petite proportion des personnes infectées sera hospitalisée, ce petit pourcentage deviendra forcément un grand nombre , explique-t-il.

L’épidémiologiste et professeur à l’Université d’Ottawa, Raywat Deonandan déplore que certaines provinces tardent à publier leurs plans pour la rentrée scolaire. Photo : Gracieuseté de Raywat Deonandan

Raywat Deonandan ajoute qu’un pour cent des infections attribuées à cette souche du virus chez les enfants se terminent par une hospitalisation. Un tiers de ces cas nécessitent de soins intensifs.

Pour l’épidémiologiste, les écoles devraient fournir gratuitement aux élèves des masques N95 qui offrent une meilleure protection que les masques ordinaires.

La vaccination du personnel scolaire devrait être rendue obligatoire, ainsi que les systèmes de ventilation des établissements doivent être améliorés, selon lui.

Le Public Schools Branch et la Commission scolaire de langue française ont déclaré ne pas vouloir rendre obligatoire le vaccin contre la COVID-19 au personnel scolaire.