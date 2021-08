De nouveaux visages dans des circonscriptions de Toronto pour l'élection fédérale

Le libéral Adam Vaughan dans Spadina-Fort York, le conservateur Peter Kent dans Thornhill, le libéral Navdeep Bains dans Mississauga-Malton, le libéral Gagan Sikand dans Mississauga-Streetsville et l'indépendant Ramesh Sangha dans Brampton-Centre ne solliciteront pas de nouveau mandat cette année.

M. Sangha a été expulsé du caucus libéral en janvier dernier.

Tina Park, chargée de cours en nationalisme canadien à l'Université de Toronto, affirme qu'il est difficile pour les nouveaux candidats de gagner la confiance de la population et que cela nécessite un important travail de sensibilisation.

Je pense que, comme pour toute chose dans la vie, les nouveaux candidats devront travailler très dur pour gagner la confiance du public et se faire connaître, et cela n'est pas propre au Canada, c'est vrai pour toutes les démocraties qui représentent vraiment l'électorat , explique-t-elle.

Elle croit que les députés sortants qui ne se présentent pas se retirent pour diverses raisons.

Il est tout à fait possible que les députés sortants aient trouvé d'autres priorités sur lesquelles se concentrer alors que nous sortons de la COVID-19 , souligne-t-elle.

Nous sommes à une époque où l'examen public de la vie privée est plus exigeant, et les familles des politiciens n'ont plus forcément envie de subir cela , ajoute-t-elle.

Le besoin de rejoindre les électeurs

Interrogés par CBC lors de la campagne, les nouveaux candidats de deux de ces circonscriptions ont affirmé qu'ils travaillaient dur pour faire connaître leur nom, même s'ils ont le soutien de grands partis.

Ils reconnaissent que l'affiliation à un parti a une grande importance lorsqu'ils ne sont pas connus, mais ils pensent que faire campagne sans relâche fera la différence.

Ce qui compte le plus selon eux, c'est de parler aux électeurs, que ce soit en ligne ou en personne, et de le faire en toute sécurité en raison de la pandémie de COVID-19.

Kevin Vuong, le candidat libéral de Spadina-Fort York, affirme que la pandémie a créé des défis pour la campagne, mais que son équipe se protège en portant des masques, en pratiquant la distanciation physique et en utilisant l'application d'alerte COVID-19 sur leurs téléphones intelligents.

Kevin Vuong brigue le poste de député d'Adam Vaughan, élu sous la bannière libéral en 2014. Photo : CBC

M. Vuong explique qu'il vit dans la circonscription depuis 10 ans, mais qu'il s'agit de sa première candidature au niveau fédéral. M. Vaughan a été élu pour la première fois au niveau fédéral en 2014.

C'est l'une des communautés les plus diversifiées au monde. Elle est si vivante. C'est aussi très vertical , ajoute M. Vuong, en faisant référence à tous les immeubles de grande hauteur dans la circonscription.

Melissa Lantsman, la candidate conservatrice de Thornhill, partage quant à elle que son équipe a frappé à des milliers de portes et posé des centaines de pancartes sur les pelouses.

Melissa Lantsman se présente pour remplacer Peter Kent, élu depuis 2008 dans la circonscription de Thornhill. Photo : CBC

Mme Lantsman est une stratège conservatrice de longue date, elle aspire à remplacer Peter Kent, élu pour la première fois dans la circonscription en 2008.

Nous mettons en pratique toutes ces stratégies conservatrices, et j'ai de très, très grandes chaussures à remplir , affirme-t-elle.

Le travail de terrain est-il primordial?

Nelson Wiseman, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Toronto, affirme quant à lui que ce qui compte le jour du vote, c'est le parti et le chef, et que le fait d’avoir un nouveau candidat dans une élection pèse moins dans la décision des électeurs.

Beaucoup de gens entrent dans l'isoloir et savent pour qui ils veulent voter en termes de parti, mais ils ne savent même pas qui est le candidat local. Le nom du parti est attaché aux candidats , souligne-t-il.