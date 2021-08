Le maire de Gatineau réclame une ligne directe entre Gatineau et Montréal

En mai dernier, Greyhound Canada a annoncé l’annulation de tous ses trajets interurbains intérieurs au Canada, abolissant notamment les liaisons Toronto-Ottawa-Montréal.

Depuis, quatre transporteurs se sont manifestés auprès de la Commission des transports du Québec (CTQ) pour assurer un service dans le corridor Gatineau-Ottawa-Montréal.

Ces démarches doivent absolument être l’occasion de corriger une aberration dans la desserte actuelle entre Montréal, la métropole québécoise, et Gatineau, la quatrième ville en importance au Québec : il est plus que temps de mettre en place un lien direct entre Montréal et Gatineau, donc, sans faire le long détour par Ottawa et son centre-ville , martèle M. Pedneaud-Jobin, par voie de communiqué.

La ligne auparavant offerte par Greyhound exigeait au minimum 3 h 30 de déplacement pour des citoyens habitant aux extrémités de la ville et dans l’ancien Gatineau, selon M. Pedneaud-Jobin. Il ajoute que le temps de déplacement pouvait même dépasser les 4 h.

C’est injustifiable. Des villes beaucoup plus petites que Montréal et Gatineau ont accès à des services d’autobus plus adéquats renchérit-il.

Dans une lettre envoyée au Groupe Autobus Maheux et à Keolis Canada, M. Pedneaud-Jobin qualifie le service qui était offert par Greyhound d’inadéquat.

Le maire de Gatineau a qualifié le service autrefois offert par Greyhound d'inadéquat. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Le Groupe Autobus Maheux, Rider Express Transportation Corp., Trentway-Wagar inc. et Autocar Orléans Express inc. ont fait des demandes de permis.

M. Pedneaud-Jobin fait valoir que la Ville de Gatineau devrait connaître la deuxième plus forte croissance démographique au Québec .