Erin O'Toole veut s'inspirer de la victoire des progressistes-conservateurs en N.-É.

De passage à Québec mercredi matin pour mousser la loi anticorruption proposée par son parti, Erin O'Toole a été amené à commenter la victoire retentissante des progressistes-conservateurs de Nouvelle-Écosse mardi soir.

Tim Houston a en effet décroché un gouvernement majoritaire en faisant élire 31 députés, contre 17 pour les libéraux de Iain Rankin, qui visaient un troisième mandat et espéraient obtenir une majorité à l’Assemblée législative.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Houston, a été élu premier ministre de la Nouvelle-Écosse mardi soir. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il y a beaucoup de leçons à tirer des résultats en Nouvelle-Écosse, et on va utiliser une approche similaire , a réagi Erin O'Toole. Les Canadiens veulent des solutions et c’est ce que monsieur Houston a offert en santé et sur une variété d’autres sujets.

Tim Houston a un plan, et les conservateurs fédéraux ont le Plan de rétablissement du Canada , a argué M. O'Toole.

Tim Houston a effectivement fait campagne sur le thème de la santé, proposant aux Néo-Écossais d'investir des dizaines de millions de dollars pour améliorer l'accès au réseau dans une plateforme électorale campée à gauche et qui trouve peu de points de comparaison avec celle des conservateurs fédéraux.

Sur le plan environnemental, M. Houston avait également pris soin de se distancier des troupes d'Erin O'Toole dès mars dernier, après que ce dernier eut échoué à faire adopter une motion visant à ce que son parti reconnaisse l'existence des changements climatiques et, surtout, prenne des mesures pour s'y attaquer.

C'est un parti différent , avait alors réagi le leader néo-écossais. Je suis le chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, c'est un parti distinct, des chefs différents, des membres différents et, dans certains cas, des valeurs évidemment différentes.

Erin O'Toole sait que je suis très mécontent de la position de son parti au sujet des changements climatiques, avait aussi indiqué le chef néo-écossais, qui a promis d'appliquer les sanctions environnementales les plus sévères du Canada pendant sa campagne.

C’est un parti différent, oui , a pour sa part admis M. O'Toole mercredi, tandis qu'il était questionné sur les distinctions entre les deux formations mises de l'avant par M. Houston. Mais on a des bénévoles et des valeurs en commun , a-t-il assuré.