Une femme plaide coupable en lien avec un accident de voiture ayant tué trois enfants

Une femme dont les trois enfants sont décédés dans un accident de voiture le jour du Nouvel An 2020 a plaidé coupable de conduite imprudente causant des lésions corporelles devant un tribunal de Sudbury.

Uche Osagie est sous probation et le juge suspend son permis de conduire pour une période de 90 jours.

Mme Osagie a été initialement accusée en avril 2020 de trois chefs d'accusation de conduite imprudente causant la mort et d'un autre de conduite imprudente causant des lésions corporelles.

Selon les enquêteurs de la police, la voiture roulait trop vite et pas tous les passagers portaient leurs ceintures de sécurité.

La semaine dernière, elle a plaidé coupable à l'accusation de lésions corporelles. Le juge a rejeté les trois autres chefs d'accusation.

Elle conduisait sur l'autoroute 17, près de Lively, lorsque sa voiture a heurté une paroi rocheuse en bordure de la chaussée. Son amie de 45 ans était aussi passagère et a survécu à ses blessures.

Mme Osagie et ses enfants - âgés de 6, 10 et 11 ans - étaient arrivés du Nigéria à peine 14 mois plus tôt. Après la mort des enfants, des gens s’étaient donné rendez-vous devant l’aréna communautaire de Sudbury pour manifester leur solidarité envers Mme Osagie.

Avec les informations de CBC