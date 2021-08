Un chien battu à mort devant témoins à la baie de Beauport

Selon nos informations, une femme, sa fille et leur chien étaient accompagnés de l'homme pour cette sortie en plein air. Pour une raison encore nébuleuse, une dispute aurait éclaté entre les deux adultes. L'homme s'en serait finalement pris au chien de petite taille.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme avoir reçu un appel d'urgence vers 21 h. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que le chien présente des blessures sérieuses , explique le porte-parole David Pelletier.

Le chien a été rapidement amené dans une clinique vétérinaire, mais il était trop tard et son décès a été constaté.

Devant témoins

Bien que la baie de Beauport ne soit plus accessible après 20 h 30, la direction tolère la présence des visiteurs déjà sur place pour un certain temps. Plusieurs témoins et des employés ont donc assisté à la scène, en plus de la propriétaire du chien et de sa fille.

Le suspect, un homme de 35 ans, avait quitté avant l’arrivée des policiers. Le 9 août 2021, il fut arrêté par les enquêteurs du SPVQ pour cruauté envers un animal puis libéré avec une promesse à comparaître avec conditions , précise M. Pelletier.

Il devrait d'ailleurs comparaître au cours de l'automne.

La direction de la baie de Beauport a préféré ne pas commenter, mais assure que ses employés ont réagi rapidement en appelant la police et en portant assistance aux personnes concernées.