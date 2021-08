Le major-général Dany Fortin officiellement inculpé d'agression sexuelle

Le major-général Dany Fortin s’est rendu ce matin dans un poste de police de Gatineau où il a été officiellement inculpé. Il s’est brièvement adressé à la presse pour clamer son innocence.

L’accusé a déclaré aux journalistes qu'il ne connaissait pas les détails de l'allégation retenue contre lui, malgré les demandes répétées de son équipe juridique, sinon que l’événement se serait déroulé en 1988.

J’ai eu l’honneur et le privilège de services les Canadiennes et les Canadiens pendants 36 dans des endroits difficiles, incluant des zones de combats. Mais aujourd’hui, je me bats contre un ennemi invisible, et c’est l’épreuve la plus difficile de ma carrière.

Il n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Les faits reprochés se seraient déroulés à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1988, plus précisément entre le 1er janvier et le 30 avril de cette année-là, selon ce qu'a fait savoir son avocat mardi à CBC, le réseau anglais de Radio-Canada.

L’affaire sera traitée dans le district judiciaire de Gatineau.

L’identité de la victime est protégée par une ordonnance de non-publication.

Responsable de la campagne de vaccination auprès de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Dany Fortin a été évincé de son poste en mai dernier, une décision qu'il conteste, arguant qu'il n'a pas été traité équitablement.

Les accusations portées contre lui représentent le dernier rebondissement d'une crise d'inconduites sexuelles ayant éclaboussé de nombreux officiers des Forces armées canadiennes.

L'ancien chef d'état-major Jonathan Vance, par exemple, fait face à une accusation d'entrave à la justice liée à une enquête en cours.

Son remplaçant, l'amiral Art McDonald, a été mis en congé administratif pour la même raison. Dans son cas, cependant, l'enquête s'est terminée sans aucune accusation. Le gouvernement étudie actuellement sa situation.