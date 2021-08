Inquiétude des éleveurs après le rejet de l'entente chez Olymel Vallée-Jonction

Les salariés ont rejeté à 57 %, mardi soir, la proposition des conciliateurs qui avait été entérinée par l’employeur et le syndicat. Les deux parties devront retourner à la table de négociation.

1 100 employés de l'usine Olymel de Vallée-Jonction sont en grève depuis le 28 avril. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

J'étais terriblement déçue quand j'ai vu ça. On souhaitait que ça se règle. On n'a pas de pouvoir. On ne peut pas dire à l'employeur et au syndicat : entendez vous! On écope de tout ça nous autres , affirme Caroline Belzile, productrice de porcs de la ferme Amalgame, à Saint-Elzéar.

Surplus de porcs

L’usine de Vallée-Jonction abat environ 37 000 porcs par semaine. Plus de 133 000 bêtes attendaient de prendre le chemin de l’abattage en août, du jamais-vu en été au Québec.

Devant l’impasse, certains producteurs ont même choisi de vendre leurs animaux en Alberta.

Un petit groupe de porcelets dans un élevage. Photo : Radio-Canada

Pertes de revenus

Le conflit de travail cause des pertes de revenus pour les éleveurs.

Ça joue sur notre coût de production. Les porcs coûtent plus cher à produire en fin d'élevage. Nos coûts de transports sont aussi plus élevés quand il faut les envoyer à Saint-Esprit ou Yamachiche , explique Caroline Belzile.

Les quelque 1000 employés de l’abattoir sont en débrayage depuis le 28 avril.

Les salaires, la durée de la convention collective et l’horaire du quart de travail de soir sont au coeur du litige.

Paul Beauchamp, premier vice-président d'Olymel Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Entente "généreuse"

Olymel se dit aussi déçu et affirme avoir déjà fait des concessions importantes.

Pour l'employeur, il y a peu à ajouter à cette entente de principe, car on en a donné beaucoup. On a débuté la négociation, les travailleurs de Vallée-Jonction gagnaient 18 % de plus que la compétition nationale d'Olymel. On a terminé dans l'entente de principe à 35 % de plus que notre compétition , affirme le premier vice-président de l’entreprise, Paul Beauchamp.

Déménagement possible

Olymel a déjà menacé de transférer les activités de Vallée-Jonction dans d’autres abattoirs. L'entreprise dit toujours y songer.

La décision d'hier nous amène à amorcer un processus de réflexion quant à la continuité des activités. Il n'y a pas encore de conclusions tirées, plus le conflit perdure, plus on risque de perdre des travailleurs sur le quart de soir. Ça peut compromettre la pérennité des activités , soutient Paul Beauchamp.

Le ministre du Travail, Jean Boulet. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Jean Boulet confiant

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ne compte pas intervenir personnellement dans le conflit. Il a nommé deux conciliateurs et est toujours confiant qu’une entente est possible à court terme.

J'ai été déçu, mais en même temps, je respecte la volonté des salariés syndiqués. Ça reflète l'importance de continuer le processus de conciliation. Il y a des efforts à faire. On est, je pense, près d'une entente. J'invite les parties à collaborer , lance-t-il.

Il tient aussi à rassurer les producteurs.

On va tout faire. On va mettre de la pression sur les parties. La balle est dans leur camp et les Québécois n'accepteront pas qu'il y ait du gaspillage alimentaire découlant d'un conflit de travail , affirme Jean Boulet.

Selon l’employeur, s’il devait y avoir du gaspillage alimentaire, ce serait aux employés d’en porter la responsabilité, étant donné le résultat du vote.

Plus d’une vingtaine de rencontres de conciliation entre Olymel et le syndicat ont eu lieu pour le moment.

Le syndicat ne souhaite pas commenter.

Avec les informations d’Hadi Hassin