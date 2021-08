Vrai, le Netflix de Vidéotron consacré à la non-fiction

Accessible partout au Canada, sans être nécessairement lié à un abonnement à Vidéotron, Vrai coûte 10 dollars par mois, ou moins pour la clientèle d'Hélix.

La plateforme regroupe des productions originales comme Chefs de bois, dans laquelle 10 personnes cuisinent des plats au milieu de la forêt qui seront jugés par le chef Martin Picard et leurs pairs afin de remporter 10 000 $. Une deuxième saison de cette téléréalité a déjà été commandée.

Autres téléréalités présentées : Bianca vie d’famille, qui montre le quotidien de la famille de Bianca Longpré et François Massicotte, et Demain tout est possible, avec Chantal Lacroix.

C’est aussi sur Vrai que pourra être vu, en décembre, le concours amateur de pâtisserie Le meilleur pâtissier du Québec.

Plusieurs séries documentaires

De pied ferme suit six agriculteurs et agricultrices qui tentent notamment de faire face à la sécheresse et à la pénurie de main-d'œuvre.

Et, dans La guerre des hold-up, Jonathan Roberge raconte les nombreux braquages survenus à Montréal dans les années 1960 et 1970.

De son côté, l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse fera découvrir au public des propriétés dans la série documentaire consacrée à l’architecture Espaces.

À partir du mois prochain, plusieurs documentaires du Bureau d’enquête de Québecor seront mis en ligne.

Puis, en novembre, la chanteuse Mélissa Bédard et l’humoriste Christine Morency iront à la rencontre de personnes vivant des défis avec leur poids dans les six émissions de J’t’aime gros.

En décembre, le documentaire de 90 minutes Dompter son dragon explorera la question de la dépendance avec Ève Salvail.

Des humoristes, Guylaine Tremblay et Kim Thúy

Déjà en ligne, Mes numéros marquants met en vedette Jean-Michel Anctil et des humoristes – Rachid Badouri, Michel Barrette, François Bellefeuille, Mariana Mazza, Claude Meunier, P-A Méthot, Laurent Paquin et Dominic Paquet, entre autres – qu’il invite pour évoquer leur premier numéro, leur numéro le plus marquant et celui qui leur apporte la plus grande fierté.

En septembre, Kim Thúy, Guylaine Tremblay, Louis-José Houde et Martin Picard donneront les secrets de leur succès dans L’atelier.

Et en octobre, le public pourra découvrir les quatre émissions des Grands bien-cuits ComediHa! avec Mike Ward, Lise Dion, P-A Méthot et Laurent Paquin.

En tout, ce sont 40 productions originales québécoises qui seront sur Vrai cette année. Et, selon la plateforme, une centaine d’autres seront offertes d’ici l’année prochaine.

Vrai propose aussi des versions francophones d’émissions internationales, comme Keeping Up with the Kardashians et Real Housewives of New York City.