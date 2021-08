COVID-19 : le taux de positivité, une source d’inquiétude à la rentrée scolaire

La Saskatchewan est la province où le taux de positivité de cas de COVID-19 est le plus élevé au pays. À deux semaines de la rentrée scolaire, il s'agit d'une donnée inquiétante selon un expert en maladies infectieuses.

Mardi, le taux de positivité était de 6,8 %, soit plus du double de la moyenne nationale de 3 %. Tout au long du mois d’août, ce taux n’a cessé d’augmenter dans la province.

Au plus fort de la pandémie, le taux a atteint 12,6 % en Saskatchewan au cours du mois de janvier, selon Santé Canada.

Selon l’école de la santé publique de l'Université Johns Hopkins, un taux de positivité élevé dans une communauté indique qu'il y a probablement plus de personnes porteuses du virus qui n'ont pas été testées.

Un ancien professeur de médecine à l'Université Harvard et chercheur précurseur dans le domaine des maladies infectieuses, William Haseltine, affirme que plus d’enfants de moins de 12 ans seront probablement infectés puisqu’ils n’ont pas été vaccinés et que le variant Delta est maintenant dominant au pays.

La COVID-19 n'avait pas l'habitude d'infecter les jeunes adultes, mais beaucoup d'entre eux sont hospitalisés. Des rapports en Indonésie et dans l'Idaho indiquent que des enfants tombent malades et meurent , déclare William Haseltine.

Selon le New York Times, des centaines d'enfants en Indonésie sont morts de la COVID-19. Bon nombre d'entre eux avaient moins de 5 ans. Dans l'État de l'Idaho, on a constaté une recrudescence des infections chez les bébés et les tout-petits, rapporte l'agence de presse Bloomberg.

Environ 25 % des cas de COVID-19 sont des mineurs

Depuis le début de la pandémie, environ une contamination à la COVID-19 sur quatre en Saskatchewan concerne des enfants et des adolescents, selon les données du gouvernement provincial.

D’ici deux semaines, les élèves de la Saskatchewan retourneront à l'école probablement sans restrictions sanitaires. Les plans sanitaires des différentes divisions scolaires sont attendus.

Le président de l’Association des conseils scolaires, Shawn Davidson, affirme qu’aucune directive provinciale n’a été mise en place. Les différentes divisions scolaires doivent fournir un plan de retour en classe avec des règles sur le masque, la distanciation physique ou toute autre mesure sanitaire.

Il est possible que la situation soit un peu différente dans différentes communautés en fonction de la façon dont le virus se comporte , mentionne Shawn Davidson.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a promis, mardi, de publier des directives supplémentaires dès la semaine prochaine au sujet de la rentrée scolaire.

Avec les informations de Mickey Djuric