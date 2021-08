Cinq étudiants du Cégep de Jonquière ont été refusés par Ottawa

La responsable du recrutement à l’international du Cégep de Jonquière, Nathalie Houde, a expliqué mercredi que les étudiants ont tous reçu la même réponse dans leur lettre envoyée par un agent du service d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

Les risques qu’ils restent au Québec après leurs études sont trop élevés , paraphrase-t-elle.

Acceptés par Québec, refusés par Ottawa

Mme Houde, qui travaille depuis de nombreuses années dans ce service de l’établissement scolaire, trouve ce refus aberrant et surtout contradictoire en période de pénurie de main-d'œuvre.

On sélectionne des étudiants avec un très haut niveau, ils sont excessivement talentueux pour obtenir cette bourse qui leur permet d’être exemptés des frais de scolarité. D’un côté, on nous dit qu’on veut une main-d'œuvre qualifiée et qu’il parle le français c’est le cas avec ces étudiants. C’est très contradictoire de les refuser , déplore-t-elle, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Cette décision dérange beaucoup la direction du Cégep de Jonquière, alors que ces étudiants sélectionnés allaient étudier en génie électrique, un milieu touché par le manque d'employés.