Douze semaines avant d’obtenir un permis de construction à Sherbrooke

Les délais pour obtenir des permis de construction et de rénovation à la Ville de Sherbrooke ont augmenté de façon importante au cours des derniers mois.

Cette situation touche les propriétaires qui veulent faire des rénovations sur leur maison, mais elle touche de plein fouet les entrepreneurs en construction, dont les activités sont retardées.

Le délai pour obtenir un permis de construire est de douze semaines. Nous n'avons pas encore reçu de réponse pour des demandes de permis de construction faites le 15 juin dernier. Avec le guichet pour entrepreneurs, nous obtenions le permis avec un délai de deux semaines , signale le propriétaire des entreprises Lachance, Patrick Lachance.

Cet important promoteur immobilier sherbrookois rappelle que ce guichet pour entrepreneur avait été mis en place en collaboration avec la Ville de Sherbrooke et l’ APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec .

Nous avons perdu ce guichet unique en raison de la pandémie. Nous devons passer par un autre chemin et c'est beaucoup plus long. Nous ne pouvons pas entreprendre la construction avant d’obtenir le permis. Le guichet unique fonctionnait très bien. C'était plus simple de planifier nos échéanciers , indique Patrick Lachance.

Ce sont les consommateurs qui écopent de ces délais.

Il faut allonger nos délais. Ces huit à douze semaines de plus doivent être reportées à la fin. Il y a des gens qui doivent se reloger et placer leurs meubles en entreposage en attendant. Ça accentue aussi la pénurie de logements , déplore Patrick Lachance.

En plus de ces délais supplémentaires avant même d’entreprendre la construction, il y a aussi la hausse du prix des matériaux.

Le prix du bois a été multiplié par quatre. Ce n'est que l’une des choses qui a augmenté. Même le prix du bois a redescendu un peu, si le cuivre, les fils électriques et la plomberie ont augmenté. Les augmentations de coût sont généralisées , indique Patrick Lachance.

Ce dernier estime à environ 60 000 $ à 70 000 $ les coûts supplémentaires pour une maison jumelée.