Des produits frais pour la banque alimentaire d’Edmonton grâce à la Ville

Une ferme de légumes qui appartient à la Ville d'Edmonton cultive des produits frais et locaux et les distribue gratuitement à la banque alimentaire de la ville afin d’aider les gens dans le besoin.

À l’origine de City Farm, il y a un projet pilote mis en place en 2020 afin que la ville puisse aider les Edmontoniens qui ont le plus souffert de la pandémie à accéder à de la nourriture de qualité.

La ferme se trouve à la pépinière d'Old Man Creek, sur des terres municipales au nord de Sherwood Park.

Les légumes y sont cultivés, récoltés et livrés à la banque alimentaire d’Edmonton.

En réponse à la COVID-19, de nombreuses personnes ont vécu une situation plus difficile que d'habitude, alors il y a une demande plus forte auprès de la banque alimentaire , affirme Stacey Schultz, qui supervise la gestion des opérations d'horticulture pour la Ville.

Elle pense que ce que la municipalité donne aide à faire baisser la pression sur l’organisme.

Le terrain sert normalement à faire pousser des plantes et des arbres urbains. S’il ne servait pas à faire pousser des légumes, il serait en jachère.

En moyenne, quatre employés du service d’horticulture de la Ville s’occupent de la terre et des produits.

Des légumes vite consommés

La Ville a préalablement consulté la banque alimentaire pour connaître leurs besoins en légumes. Cette année, la ferme a cultivé une variété de courges d’été, zucchinis, choux kale, bettes à carde, carottes, maïs et courges d’hiver sur deux hectares.

En 2020, la ferme avait récolté et distribué plus de 14 800 kg de nourriture à différents organismes de la capitale albertaine. À ce jour, en 2021, elle a livré plus de 11 300 kg de produits agricoles à la banque alimentaire.

La directrice de l’organisme, Marjorie Bencz, affirme que la banque alimentaire est ravie d’avoir davantage de produits frais pour ses nombreux organismes partenaires.

C’est un privilège de pouvoir partager cette nourriture avec notre réseau de près de 300 agences, Églises et dépôts alimentaires afin d’aider les moins fortunés.

Les légumes récoltés partent vite, parfois les stocks ne durent que quelques jours, d’autant plus que la demande a augmenté avec la pandémie.

Ils apportent des produits depuis quelques semaines et je crois qu’ils ont encore beaucoup à récolter alors c’est très apprécié.

Malgré l’été chaud et sec, Stacey Schultz précise que son équipe est déterminée à atteindre les mêmes objectifs qu’en 2020.

Chaque personne qui a le privilège de travailler à la ferme sent une connexion particulière avec sa communauté. Notre but est d’offrir des services et du soutien aux Edmontoniens qui en ont le plus besoin.

Bien que City Farm soit un projet né de la pandémie, Mme Schultz espère qu’il soit intégré au plan de travail de la Ville à la fin de la saison.

Avec des informations de Raylene Lung et Nathan Gross