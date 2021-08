La Ville de Trois-Rivières remet en question son aide financière au Roof Top

La Ville de Trois-Rivières a décidé d'attendre avant d'autoriser un prêt de 28 900 $ au bar du centre-ville le Roof Top. Le coup de pouce financier avait été inclus à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de mardi soir avant la nouvelle de l’éclosion dans cet établissement et devait être confirmé mardi soir. Le vote a finalement été retardé.

Il s’agissait d’un prêt prévu dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale, octroyé dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Le Roof Top est toutefois à l’origine d’une éclosion qui aurait entraîné la contamination de plus de 80 personnes, selon la santé publique régionale.

Dans le contexte, le maire Jean Lamarche a souligné vouloir prendre du recul devant la situation. Si c'est ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit plus à l'aise, on va le faire , a-t-il déclaré en marge de la séance du conseil municipal.

Le maire croit que les élus doivent faire preuve de prudence et de délicatesse dans ce dossier. Il ne faut pas se substituer aux différentes instances qui ont des décisions à prendre. Nous, on a les nôtres à prendre dans notre domaine , a-t-il déclaré.

Réouverture du Roof Top avec plus de surveillance

Le bar le Roof Top a par ailleurs rouvert ses portes mardi après environ dix jours de fermeture, ordonnée par la santé publique. Les autorités avaient constaté des manquements aux règles sanitaires en vigueur.

Le copropriétaire Tommy Boisvert indique qu'un employé a été engagé pour faire respecter les mesures imposées par le gouvernement du Québec.

Tommy Boisvert est copropriétaire du bar le Roof Top situé au centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue des Forges.

Quand la santé publique et les polices vont rentrer, [on souhaite] qu’ils trouvent qu’on a de belles soirées sécuritaires dans les normes, c’est ce qu’on veut, que tout le monde soit de bonne humeur , a-t-il déclaré.

Le 17 juillet, des agents du service de police de Trois-Rivières se sont rendus dans l’établissement de la rue de Forges et ont constaté qu’il y avait plus de clients que permis actuellement et que des employés ne portaient pas le masque. Aucune accusation n’a été portée contre le copropriétaire.

