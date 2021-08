Jean Duplain est candidat pour le Parti libéral du Canada dans Chicoutimi-Le Fjord

Le parti l’a annoncé mercredi matin par voie de communiqué de presse.

Le candidat a cofondé le regroupement Saguenay Ville Intelligente ainsi que la coopérative Système T qui a comme mission d’accélérer la transition socioécologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il a aussi participé à la coordination du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, un espace de développement régional, d'accélération et de croissance entrepreneuriale.

Le candidat est diplômé comme programmeur-analyste en information du collège Multihexa en 1998. Le père de deux enfants est de retour à Chicoutimi depuis 2009, il espère travailler au sein du gouvernement fédéral afin de poursuivre les efforts effectués pour relancer l’économie du pays et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comme beaucoup de monde, je suis préoccupé par les questions liées aux changements climatiques et j’aimerais qu’on arrive à léguer à nos jeunes un avenir plus prometteur. Pour se faire, je crois que nous devons continuer de démontrer qu’il est possible de conjuguer développement économique et respect de l’environnement. Cette vision d’avenir nous la construirons ensemble en exploitant le potentiel immense de changement que représente Chicoutimi-Le Fjord , a indiqué Jean Duplain, dans le communiqué.

La pandémie n’a pas été facile pour qui que ce soit, mais les décisions et les soutiens conférés aux travailleurs et aux entreprises par le gouvernement libéral de Justin Trudeau ont permis à la population de passer à travers cette crise. Ce gouvernement a également prouvé de façon remarquable les capacités de celui-ci d’assumer le leadership dont nous aurons besoin pour faire face aux défis qui nous attendent , a conclu Jean Duplain.

Le Parti libéral du Canada a désormais un candidat pour chaque circonscription de la région.

La conseillère pour le Fonds de contribution volontaire des peuples autochtones à l’ONU, Marjolaine Étienne, se présente dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. L’ancien journaliste du journal Le Quotidien, Stéphane Bégin, fera campagne dans Jonquière.

Jean Duplain affrontera le député sortant Richard Martel qui représente les conservateurs, la candidate bloquiste Julie Bouchard et le candidat du Parti populaire du Canada, Jimmy Voyer.

Pour le moment, le Nouveau parti démocratique et le Parti vert n’ont pas annoncé de candidats.