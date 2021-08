Présence policière accrue à la rentrée pour favoriser « le bon voisinage »

Le retour des étudiants en présence dans les cégeps et universités incite le Service de police de Sherbrooke (SPS) à accentuer sa surveillance dans les quartiers situés aux abords des établissements du 18 août au 6 septembre.

Attroupements, bruits excessifs, consommation d'alcool ou consommation dans des contenants de verre sur la voie publique sont notamment parmi les activités qui seront surveillées de près par les policiers.

« Nous allons appliquer la réglementation municipale pour maintenir l’ordre et surtout éviter les débordements », indique le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke , Martin Carrier.

Ce que nous souhaitons, c’est que le bon voisinage soit établi dès la rentrée scolaire entre les étudiants et les résidents des quartiers près de ces établissements. Une citation de :Martin Carrier, porte-parole du SPS

Les policiers du SPSService de police de Sherbrooke vont patrouiller pour éviter les débordements lors des activités d'intégration et des fêtes de la rentrée.

Nous avons établi une belle collaboration avec l'Université de Sherbrooke et Bishop’s, de même qu’avec le Cégep de Sherbrooke et de Collège Champlain. Les associations étudiantes sont aussi sensibilisées et collaborent avec nous , signale le porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke .

Puisque que certaines consignes sanitaires sont toujours en place, les policiers vont aussi veiller à les faire appliquer.

Nous sommes toujours en zone verte. Il faut respecter le nombre de personnes, qui est limité à 10 personnes à l’intérieur et 20 personnes à l’extérieur. Nous n’hésiterons pas à remettre des constats d’infraction s’il y a des débordements , prévient Martin Carrier.

Avec le retour des étudiants dans les rues, le SPSService de police de Sherbrooke invite également les automobilistes à la plus grande vigilance.